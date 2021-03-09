Курс доллара: рубль окажется под давлением

Прошедшую рабочую неделю рубль завершил относительно уверенно. Так, вечером в пятницу, 5 марта к закрытию основной сессии на Московской бирже курс доллар составлял 74,46 руб., что на 23,75 коп. дешевле чем было сутками ранее. Евро также подешевел – в 19:00 мск единая валюта ЕС торговалась по 88,66 руб. (-48,5 коп.).

Однако, если анализировать курсовую динамику последних дней, то здесь не всё так радужно. В частности, пара доллар-рубль не смогла перед длинными праздничными выходными закрепиться ниже отметки 74,00, при том, что ещё в среду, 3 марта она торговалась в районе 73,50.

Таким образом, рубль не справился с возросшими санкционными рисками. Напомним, в четверг агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон и Лондон собираются ввести новые, более жёсткие антироссийские санкции. Предположительно, речь может идти об ограничениях, направленных на суверенный долг РФ. Известно, что уже в ближайшие недели британские власти должны обсудить санкции со своими ключевыми союзниками в Старом Свете, в том числе с ФРГ и Францией.

Кроме того, глобальные игроки в конце прошлой недели стали активно выходить из риска, опасаясь увеличения инфляции в США после заявления руководителя ФРС Джерома Пауэлла и статистических данных. В ходе своего последнего выступления глава американского регулятора дал понять, что ФРС не готовит никаких шагов для сдерживания подъёма процентных ставок.

Всё это в совокупности не позволило рублю уйти на выходные, закрепившись на более устойчивых позициях. При этом среди факторов поддержки российской валюты выступает «чёрное золото». Так, нефть марки Brent завершила неделю возле 70 долл. за бочку. В понедельник рост котировок продолжился, достигнув локального максимума – 71,36. Последний раз на таком уровне «чёрное золото» торговалась в мае 2019 года.

Мнения и прогнозы экспертов по курсы рубля

Виталий Громадин из «БКС Мир Инвестиций» отметил, что в конце прошлой недели на валютных площадках появилась настороженность относительно роста доходностей американских гособлигаций. При этом, как подчеркнул он, последняя речь Пауэлла и вовсе огорчила глобальных игроков.

«Эти минусы нивелирует нефть, цены на которую пошли вверх после встречи ОПЕК+. Принятые на ней решения означают, что рост нефтяных котировок продолжится. Естественно, это очень поможет рублю. Впрочем, санкционная риторика США и стран Европы, будет давить на курс. В этой связи в ближайшие сессии мы ждём пару доллар-рубль в диапазоне 72,00–75,00», – предположил Громадин.

Елизавета Наумова из Альфа-банка также отметила, что ожидание новых жёстких санкций будоражит валютный рынок. Она напомнила, что ещё в четверг рубль на новостях агентства Bloomberg закрепился на отметке 74,80, но уже на следующей день развернулся вверх.

«Дело в том, что пока ни о каком реальном введении жёстких ограничений против нашей страны речи не идёт. Всё это пока лишь слухи, основанные на информации от анонимных источников», – пояснила она.

Но на рынке при этом, как отметила эксперт, вернулась волатильность, что, конечно же, никак не может способствовать росту рубля.

«Это произошло из-за того, что фондовые рынки США в конце недели оказались в красной зоне, и как следствие, аппетит к рисковым активам со стороны инвесторов снизился. Между тем выросли цены на нефть, которые пока удерживают нашу валюту от обвала», – заявила Наумова.

Владимир Евстифеев из банка «Зенит» тоже подчеркнул, что единственным фактором поддержки для рубля остаются высокие цены на нефть. Однако, как убеждён он, это едва ли сможет противостоять остальным каналам давления на российскую валюту.

«Против рубля на начавшейся неделе будет выступать вернувшаяся на повестку дня санкционная риторика, а также глобальный рост доллара, который негативно влияет на все валюты сегмента ЕМ», – сказал эксперт.

Осторожно оценивает среднесрочные перспективы рубля и Дмитрий Грицкевич из «Промсвязьбанка».

«Курсовая динамика во многом будет зависеть от роста глобальных инфляционных рисков. Да, вероятнее всего нефть в начале этой недели продолжит дорожать, что поддержит рубль. Но этот, безусловно, позитивный фактор может быть всего лишь временным. Мы ожидаем, что ближе к пятнице давление на национальную валюту возобновится, а пара доллар рубль уйдёт к верхним границам коридора 74,00–76,00», – резюмировал аналитик.