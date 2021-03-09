Kyodo: летняя Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков

Японское правительство решило не допускать иностранных зрителей на соревнования Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио ради предотвращения распространения коронавируса, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на свои источники в правительстве.

Агенство сообщает, что на следующей неделе японское правительство японский организационный комитет летних Олимпийских игр проведут онлайн-встречу с Международным олимпийским комитетом и Международным параолимпийским комитетом, чтобы принять официальное решение по вопросу об иностранных болельщиках.

В декабре группа специалистов под руководством правительства, которой было поручено разработать меры по COVID-19 для Олимпийских игр, заявила в промежуточном отчете, что зарубежные зрители могут пользоваться общественным транспортом и освобождаться от 14-дневного карантина, если они прибыли из стран с относительно небольшим количеством заражений коронавирусом.

Ожидалось, что в Японию приедут около одного миллиона зарубежных зрителей и уже продано около 4,45 миллиона билетов, из которых на данный момент было подано около 810 000 запросов на возврат.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа, а Паралимпийские игры с 24 августа по 5 сентября. Олимпиада должна была пройти в Токио в 2020 году, однако было перенесена из-за пандемии коронавируса.

Перенос Олимпиады на один год привел к тому, что стоимость проведения игр выросла как минимум до 1,64 триллиона иен (15 млрд долларов), оргкомитет ожидал получить 90 миллиардов иен (828 млн долларов) от продажи билетов.