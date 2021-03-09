Цены на нефть растут в ожидании увеличения спроса на рынке

Мировые цены на нефть утром 9 марта растут в пределах 1%, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают роста поставок сырья после сообщений об атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Также участники рынка прогнозируют восстановление спроса до докризисного уровня на данных по возможному восстановлению экономики, а также в рамках коррекции после снижения в понедельник, 8 марта.

По состоянию на 8.20 по московскому времени стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в мае выросла на 0,89%, достигнув отметки $68,85, апрельские фьючерсов на WTI прибавили 0,78%, до $65,56 за баррель. В понедельник, 8 марта, нефть подешевела в среднем примерно на 3%.

«Как со стороны предложения, так и со стороны спроса есть ряд позитивных сигналов. Однако восходящий тренд будет волатильным и непостоянным», - рассказал агентству Bloomberg старший аналитик по сырьевым товарам VI Investment Уилл Юн.

Днем ранее цена на нефть Brent поднялась выше $71 за баррель, WTI — приблизилась к уровню в $68. К вечеру понедельника сырье подешевело примерно на 3% в рамках коррекции.

Инвесторы ожидают роста по спросу на фоне продолжающейся вакцинации населения планеты от коронавируса, а также новостей из США, где в субботу сенат конгресса США утвердил пакет мер по стимулированию экономики страны на 1,9 триллиона долларов.

