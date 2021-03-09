Неожиданное решение Эр-Рияда окажет долгосрочное влияние на нефтяные цены

Решение ОПЕК+ продлить действующие ограничения на добычу нефти 13 членами ОПЕК и 10 странами, не входящими в нефтяной картель, удивило рынки, потому что противоречило объявленному в конце декабря 2020 года решению об их ослаблении с 1 апреля.

В конце прошлой недели цены на «черное золото» взлетели до 70 долларов за баррель, а в понедельник в Лондоне и немного их превысили. Тревоги за темпы восстановления глобальной экономики – одна из главных причин, заставивших членов соглашения максимально сдерживать рост добычи. Об этих тревогах министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман аль-Сауд говорил еще за две недели до встречи ОПЕК+ в начале марта.

Еще одна причина – тот факт, что с рынков еще в мае прошлого года были удалены почти 5 млн б/с. Если вернуть хотя бы их часть, цены упадут ниже 60 долларов за баррель. Это уменьшит поступления от нефти и сократит способность производителей компенсировать потери, понесенные в результате пандемии.

Одной из основ нынешней благоприятной ситуации на рынках и согласия внутри соглашения ОПЕК+ являются продолжение действия добровольного ограничения Эр-Риядом добычи нефти на 1 млн б/с до конца апреля и разрешение для России увеличить добычу на 130 тыс. б/с.

В ОПЕК+, продолжает Oil Price, не ждут, что американские сланцевики начнут наращивать добычу сланцевой нефти, пользуясь ростом цен. Это позволит производителям несколько компенсировать упущенные доходы и одновременно сохранить их доли на рынках.

Для возврата сланцевой нефти на рынки в более-менее полном объеме необходимы как минимум возврат спроса на нефть к допандемическому уровню, а во-вторых, сохранение нынешних цен на довольно продолжительный период времени.

Это позволит восстановить уверенность инвесторов в пользе инвестиций в сланцевый сектор при минимальных рисках. Согласно отчету Международного энергетического агентства (EIA), вышедшему на прошлой неделе, американские нефтяники сейчас добывают 10 млн б/с, что на 3,1 млн б/с меньше, чем в это же время в прошлом году. Специалисты предполагают, что в марте цена на нефть будет превышать 70 долларов за баррель. Спрос на топливо в США сейчас улучшается. Особенно это относится к бензину и керосину, спрос на которые вырос на 942 тыс. б/с и 305 тыс. б/с соответственно до 8,15 б/с для бензина и 1,29 млн б/с для керосина.

Импорт нефти Америкой растет, а экспорт почти не меняется. Это позволяет предположить рост спроса и сокращение добычи внутри страны. В секторе переработки по-прежнему ощущаются последствия недавних холодов. По последним данным производство нефтеперерабатывающих предприятий составляет 9,9 млн б/с, что на 5,7 млн б/с меньше, чем в тот же промежуток времени прошлого года. В целом рост спроса на бензин компенсировался расходованием его запасов, который уменьшился на 13,6 млн баррелей. Однако по мере того, как НПЗ на побережье Мексиканского залива возобновляют работу, указанные выше цифры будут расти.

На прошлой неделе Сенат США одобрил программу помощи объемом 1,9 трлн долларов, которая, согласно ожиданиям экономистов, увеличит инфляцию цен.

Судя по всему, уровень цен сейчас представляется ОПЕК недостаточным для ослабления ограничений. Возможно, в картеле ждут дальнейшего восстановления глобальной экономики, роста авиаперевозок, расширения массовой вакцинации населения и так далее. Возможно, это произойдет во втором квартале 2021 года.

Недавняя встреча ОПЕК+ принесла неожиданные результаты. Сейчас трудно прогнозировать следующие действия участников соглашения ОПЕК+ в апреле и в последующие месяцы. Сейчас на рынке присутствуют два драйвера: ограничения ОПЕК+ и не менее важное добровольное ограничение добычи нефти Саудовской Аравии.

Даже если ОПЕК+ решит в апреле увеличить добычу, КСА по-прежнему не будет торопиться ослаблять свои добровольные ограничения. Они, если верить намекам главного саудовского нефтяника, могут продлиться и весь второй квартал текущего года. Наверняка возвращаться на рынки «удаленные» баррели будут постепенно.

Это означает, что цены на нефть будут поддерживать не только ограничения соглашения ОПЕК+, но и добровольное ограничение Эр-Рияда на миллион баррелей.

На этой неделе цена нефти на непродолжительное время превысила 70 долларов за баррель в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке, спровоцированным нападениями хуситов на инфраструктуру месторождения Рас-Танура, принадлежащего Aramco. Похоже, на нефтяные рынки возвращаются геополитические риски.