В партии Меркель разразился громкий коррупционный скандал

Год больших выборов в Германии начался для правящей немецкой партии – Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель с громкого коррупционного скандала. Его значимость повышает то обстоятельство, что он связан с попыткой законодателей нажиться на пандемии.

Двух депутатов бундестага от блока ХДС/ХСС - Николаса Лёбеля (ХДС) и Георга Нюсляйна (ХСС) - уличили в том, что они получали шестизначные суммы в качестве комиссионых за посредничество при закупках защитных медицинских масок Комиссия компании Николаса Лёбеля на контрактах по изготовлению защитных масок составила 250 тыс. евро (297 тыс. долларов). Лёбель объявил о немедленной отставке. Что касается Георга Нюссляйна, депутата от главного союзника христианских демократов – Христианско-социального союза (ХСС), сообщает Washigton Post (WP), то он объявил, что не будет переизбираться в бундестаг. Правда, из ХСС он вышел в понедельник, 8 марта. И здесь виноваты маски. Как сообщили немецкие СМИ, депутат заработал 598 тыс. евро, лоббируя интересы одного из изготовителей масок.

Лёбель и Нюссляйн выбрали не самое подходящее время для скандала. ХДС сейчас на перепутье: осенью заканчивается 15-летнее руководство страной Ангелы Меркель и партия явно нуждается в переменах. К тому же, в предстоящие выходные в ФРГ пройдут выборы в парламенты двух земель.

Рейтинг партии Меркель снижался и без «масочного» скандала. Значимости скандалу придает еще и то обстоятельство, что вакцинация в Германии так же, как в большинстве европейских стран, проходит медленно и с большими проблемами. Согласно недавнему опросу социологического института INSA, если бы выборы в бундестаг состоялись сейчас, то за христианских и социальных демократов проголосовали бы не более 30% избирателей. Это самый низкий уровень поддержки блокаХДС/ХСС с начала пандемии.

Вакцинация в ФРГ проходит ни шатко ни валко: на данный момент вакцинированы лишь 6% населения, тогда как в Великобритании, считающейся примером в Европе, эта цифра перевалила за 30%.

Между тем, немцы живут в условиях разной степени силы ограничений с ноября прошлого года. Не удивительно, что их терпение на пределе. Большинство граждан ФРГ требуют как минимум ослабления ограничительных мер. Правительство было вынуждено разработать сложный план постепенного ослабления ограничений несмотря на продолжающийся рост числа новых заражений. Причем, в Германии выявляется все больше случаев заражения более заразным британским штаммом Covid-19.

Согласно опросу телеканала ZDF ХДС наберет в предстоящие выходные в Баден-Вюртемберге всего лишь 24% голосов избирателей, тогда как «зеленые» - 35%. В выборах в Рейнланд-Пфальце, которые тоже пройдут в ближайшие выходные, опросы тоже не в пользу христианских демократов.

Естественно, это неприятные новости для Армина Лашета, нового председателя ХДС, избранного на этот пост в этом году. Между тем, от результатов земельных выборов во многом будет зависеть позиция христианских демократов, которые еще не решили, стоит ли выдвигать его кандидатуру на выборах федерального канцлера. Выборы преемника Ангелы Меркель пройдут осенью, после сентябрьских выборов в бундестаг.

Политики из партий, входящих в правящую коалицию, требуют создать комиссию, которая наведет порядок в распределении защитных масок. Как пишет журнал Spiegel, в скандале замешаны и другие политики.

Бундестаг лишил Нюссляйна депутатской неприкосновенности, чтобы полиция Мюнхена, занимающаяся расследованием, могла обыскать его офис и квартиру. Сам он, кстати, отрицает обвинения в свой адрес.

Еще один потенциальный претендент на место Меркель, лидер ХСС Маркус Зёдер, заявил ZDF 8 марта, что Нюссляйн должен немедленно уйти из бундестага и вернуть все деньги, полученные за защитные маски.