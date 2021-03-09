Республиканцы в США обеспокоены из-за планов Байдена по «Северному потоку-2»

Ряд республиканцев палаты представителей американского конгресса обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с письмом, в котором выразили обеспокоенность в связи со строительством «Северного потока – 2» и действиями администрации президента США Джо Байдена по вопросам санкций в отношении проекта.

«Мы пишем вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность вопросом выполнения планов администрации Байдена по санкциям в отношении "Северного потока 2", подразумеваемых в рамках закона об энергобезопасности Европы (PEESA)», - сообщают авторы документа, размещенного комитетом по иностранным делам палаты представителей США.

В письме выражается обеспокоенность тем, что заявления американской администрации против газопровода не подтверждены реальными действиями. В подкрепление своих слов конгрессмены приводят в письме список из 15 судов некоторых компаний, которые связаны с проектом, но против которых не были введены американские санкции. Республиканцы призывают госсекретаря рассмотреть скорейшее введение санкций в отношении этих судов.

Трубопровод «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря из России в Германию двух ниток газопровода. Мощность проекта составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Последовательными противниками проекта являются США и их союзники, которые намерены продвигать на европейский рынок свой СПГ.

