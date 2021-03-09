Курс рубля укрепился во вторник на фоне отскока рисковых активов

Во вторник рубль вел себя более агрессивно, чем обычно. Так начав сессию с отметок 74,5 рубля за доллар и 88,5 рубля за евро, он к пяти часам мск смог достигнуть отметок 74,01 рубля за доллар и 88,02 рубля за евро.

Сам доллар тоже слегка укрепился. Он за тот же период с 91,98 пункта добрался до 92,37 пункта.

«Ситуация на рынках рискового капитала характеризуется как неустойчивая. Тем не менее сегодня внешние рынки повышаются в рамках коррекционного отскока после распродаж понедельника. Волатильность индексов акций вызвана продолжающимся ростом доходностей долгового рынка, что проецируется на возможное снижение будущих потоков корпораций. На нефтяном рынке все еще доминируют быки, при этом фактор сохранения квот нефтедобытчиками альянса ОПЕК+ видится по большей мере учтенным во фьючерсах. Амплитуда колебаний цен контрактов сохраняется на повышенном уровне, а техническая перекупленность инструментов будет сдерживать прыть игроков на повышение»,-описывает ситуацию на мировых рынках аналитик БКС Михаил Зельцер.

На фоне происходящего рубль, как прогнозируют в Универ Капитал, в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 в паре с долларом и на уровне 88,5-91,0 в паре с европейской валютой.