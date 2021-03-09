Создатели вакцины «Спутник V» ждут от председателя ЕМА извинений

Создатели российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая ранее сравнила перспективу экстренного одобрения этого препарата в Австрии с «русской рулеткой».

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе за её негативные комментарии о государствах Евросоюза, непосредственно одобряющих нашу вакцину, – говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте «Спутник V» в Twitter. – Комментарии главы ЕМА вызывают серьёзные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы».

Кроме того, создатели российской вакцины отметили, что EMA не допускала аналогичных высказываний в адрес других вакцин.

«Мы считаем такие комментарии неуместными, так как подрывают доверие к агентству и экспертизе», – говорится в заявлении.

Напомним, Криста Виртумер-Хохе сравнила возможное одобрение «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой», настоятельно рекомендовав не выдавать разрешение на её использование в экстренных случаях.

«Российская вакцина может появиться на рынке в будущем, когда мы изучим все необходимые данные», – сказала она.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о том, что Италия будет производить отечественную вакцину против коронавируса «Спутник V».

«Подписано соглашение со Sputnik V: Италия станет первой страной ЕС, производящей российскую вакцину против Covid-19», – говорится в официальном аккаунте в Twitter российской вакцины.

Сделка была подписана между РФПИ, который финансирует производство и распространение «Спутник V», и итальянской компанией Adienne Srl, итало-российской торговой палатой (CCIR), которая содействовала переговорам, сообщает Russia Today. Adienne Srl находится в северной итальянской провинции Монца и Брианца и является частью крупной швейцарской группы Adienne Pharma & Biotech.

Согласно заявлению, первые ампулы со Sputnik V производства ЕС могут быть доступны в июне 2021 года, а к концу года планируется выпустить 10 миллионов доз.

Напомним, согласно данным РФПИ, «Спутник V» зарегистрирован в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.

