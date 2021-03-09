Сторонники оппозиции заблокировали парламент Армении

Сторонники оппозиционного движения заблокировали здание Национального собрания и требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщает «Sputnik Армения».

Координатор оппозиционного «Движения по спасению Родины» Ишхан Сагателян выразил готовность открыть коридор для Пашиняна, если тот пребудет в парламент для сложения своих полномочий.

Сегодня, 9 марта, вступил в силу вступил в силу решение Пашиняна об освобождении от должности начальника Генерального штаба Армении Оника Гаспаряна. По словам вице-спикера парламента республики Алена Симоняна президент Армении Армен Саркисян не визировал решение премьера, но и не опротестовал его в положенный срок.

Ранее Генеральный штаб Армении во главе с его руководителем Оником Гаспаряном потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Пашинян назвал это требование Генштаба военным переворотом и потребовал увольнения Оника Гаспаряна.

27 февраля президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об увольнении главы Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна и вернул представление об увольнении премьер-министру страны Николу Пашиняну со своими возражениями.

В правящей партии Армении «Мой шаг» заявили, что бездействие президента дают основания для начала процесса импичмента президента республики Армена Саркисяна.

1 марта Пашинян, выступая на митинге перед своими сторонниками предложил провести досрочные выборы и конституционную реформу.