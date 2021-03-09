Сюжет дня: акции нефтяных компаний продолжают ралли

Акции нефтяных компаний вновь вышли в лидеры торгов на Мосбирже во вторник, 9 марта. За день сильнее всех подорожали акции «Татнефти» (на +6,94% до 606,8 рублей за обыкновенную акцию и на +6,8% до 560,4 рублей за привилегированную акцию), «Газпром нефти» (+4,93% до 377 рублей за бумагу), «Башнефти» («обычка» +4,45% до 1713 рублей, «префы» +3,63% до 1243,5 рублей), «Сургутнефтегаза» (+4% до 36,33 рублей), «Роснефти» (+1,96% до 572 рублей за бумагу).

Ко вторнику стоимость барреля нефти достигла почти 70 долларов. Скупка акций началась еще в пятницу, когда стало известно, что страны ОПЕК решили сохранить договоренности по сокращению добычи нефти в апреле. Возможность незначительно нарастить производство получили только Россия и Казахстан.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,89% до 3478,72 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,55% до 1484,38 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:03 мск составила 68,34 долларов за баррель (+5,04%). Российская валюта укреплялась – 73,94 рубля за доллар.