Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в порт Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний, сообщают данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic. Судно готово присоединиться к строительству газопровода «Северный поток 2» в исключительной экономической зоне Дании после завершения испытаний, передает оператор проекта «Северный поток – 2» – Nord Stream 2 AG. В настоящее время в регионе уже работает судно «Фортуна», передает РИА «Новости».

Ранее Киев обратился с просьбой к США ввести «новый всеобъемлющий санкционный режим» в отношении России, о чем сообщила замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко. Она подчеркнула, что Украина «была бы признательна, если новые санкции будут введены в отношении «Северного потока – 2».

Трубопровод «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря из России в Германию двух ниток газопровода. Мощность проекта составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Последовательными противниками проекта являются США и их союзники, которые намерены продвигать на европейский рынок свой СПГ.