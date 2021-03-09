Турецкий суд оправдал шесть человек по делу об убийстве российского посла Карлова

Турецкий суд оправдал шесть человек по делу об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова.

При этом один обвиняемый получил пожизненное заключение. В настоящее время приговор продолжают оглашать. Обвиняемые свою вину не признают, передаёт РИА «Новости».

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на фотовыставке в Центре современного искусства. Застреливший его 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ был ликвидирован местными силами безопасности.

В том же году имя Андрея Карлова было занесено на памятную доску в здании Министерства иностранных дел России. Кроме того, в 2017 году власти Турции приняли решение переименовать экспозиционный зал Центра современного искусства в Анкаре, где был убит Карлов. Теперь этот зал носит имя российского дипломата.

В конце июля 2018 года по делу об убийстве нашего посла был задержан бывший сотрудник правоохранительных органов Турции. Согласно данным местной полиции, подозреваемый состоял в ячейке FETO, в которую входил непосредственный убийца Карлова Алтынташ. Всего обвинения были предъявлены 28 подозреваемым. Суд над ними начался 8 января 2019 года.

