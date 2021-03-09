В Москве будут производить больше продукции для здорового питания

Резидент особой экономической зоны Москвы компания «АКАДЕМИЯ-Т», которая специализируется на выпуске продуктов спортивного и лечебного питания, в середине марта запустит обновленную производственную линию. Инвестиции в оптимизацию и переоснащение рабочих зон составят 20 млн рублей. Это позволит уже в 2021 году наладить выпуск пяти новых видов продукции, сообщил глава департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«В столичной особой экономической зоне широко представлены компании, выпускающие различные товары для ведения здорового образа жизни. Этот кластер является сегодня одним из приоритетных направлений деятельности ОЭЗ и динамично развивается: компании предлагают собственные инновационные разработки и системно расширяют мощности. Подобный подход отличает и производителя спортивного питания «АКАДЕМИЯ-Т»: компанией получено уже 10 патентов на изобретения, а ее инвестиции в собственное производство с момента основания превысили 80 млн рублей», – рассказал Александр Прохоров.

«АКАДЕМИЯ-Т» ведет свою историю с 1994 года, в особой экономической зоне столицы работает с 2015 года. Запуск обновленной линии по производству жидких форм поможет компании расширить ассортимент продукции за счет производства линейки гелей и функциональных напитков.

Сейчас продукция компании поставляется во все регионы России, используется при подготовке сборных команд РФ, спортивной Премьер-лиги и школ Олимпийского резерва. Экспортные поставки осуществляются в страны СНГ - Казахстан, Киргизию и Беларусь.