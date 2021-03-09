В России представители ряда профессий смогут уйти на досрочную пенсию

В России расширяются возможности досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных, передает «Интрефакс». Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Сам документ будет опубликован в ближайшее время.

«Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации», - говорится в пояснительной в пресс-службы правительства.

Ранее в стаж работников данных профессий входило только время, которое они провели на рабочих местах, включая больничные и отпуска, для женщин засчитывался период нахождения в отпуске по уходу за ребенком.

В правительстве считают, что для людей, чья профессия требует постоянного повышения квалификации, новые возможности выхода на пенсию будут особенно актуальны.

«В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения», - пояснили в пресс-службе правительства.

В конце февраля Минтруд заявил о намерении расширить списки профессий, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия. Ранее представитель комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко заявила о возможном перерасчете времени выхода на пенсию медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом.

