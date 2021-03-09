В России за сутки выявлено менее 10 тыс. случаев COVID

Суточный прирост больных коронавирусом в России составил 9 445 случаев в 84 регионах, сообщает оперштаб. Показатель стал минимальным, начиная со 2 октября 2020 года. На отметке более 10 тыс. в сутки заболеваемость держалась всю прошлую неделю. С начала пандемии в России в общей сложности было выявлено 4,34 млн случаев инфицирования коронавирусом (+0,22% за минувшие сутки). За последние 24 часа в стране было зафиксировано 336 летальных исходов, в общей сложности умерли от COVID 89 809 россиян. Поправились и выписаны 3,93 млн пациентов, из которых 9 931 выписаны за последние сутки.

В Москве суточный прирост составил 1066 случаев. Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости коронавирусом. На втором месте по суточному приросту новых случаев коронавируса находится Санкт-Петербург (+941), на третьем - Московская область (+523). В пятерке - Нижегородская область (+373), Ростовская область (+262).

Наименьший суточный прирост отмечен в Ненецком АО (+1), Республике Алтай (+1) и Туве (+4). В Чукотском АО не зарегистрировано ни одного случая.



