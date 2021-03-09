В ЕМА объяснили слова о «русской рулетке» относительно «Спутника V»

Председатель Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Криста Виртумер-Хохе заявила, что ее слова о «русской рулетке» относительно российской вакцины против коронавируса «Спутника V» неправильно поняли, сообщает Euronews.

На запрос ТАСС в EMA ответили, что ведомство будет проводить оценку российской вакцины «Спутник V» на основе обычных стандартов ЕС.

«EMA в настоящее время проводит оценку вакцины от коронавируса «Спутник V» в рамках последовательной экспертизы. ЕМА будет проводить оценку данных по мере их поступления с тем, чтобы сделать вывод о том, перевешивают ли преимущества вакцины риски от ее использования. Последовательная экспертиза продолжится до тех пор, пока не будет получено достаточно доказательств для подачи заявки на выдачу регистрационного удостоверения», – заявили в ведомстве в комментарии для ТАСС.

Ранее Виртумер-Хохе заявила: «Применение препарата («Спутника V» – «Эксперт») возможно в случае, если национальное правительство выдает соответствующее экстренное разрешение. Но тогда это в некоторой степени сравнимо с «русской рулеткой». В случае со «Спутником V» нам необходимо получить документы, которые мы могли бы проанализировать. У нас недостаточно данных о уже привитых. Вот почему я бы настоятельно рекомендовала воздержаться от выдачи национальных разрешений на экстренное использование этой вакцины».

После этих слов главы ЕМА Российский фонд прямых инвестиций потребовал извинений. «Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хош из EMA за ее негативные комментарии по поводу того, что государства ЕС напрямую одобряют Sputnik V. Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущую проверку EMA», – заявили в РФПИ.