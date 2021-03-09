Вяльбе обвинила норвежских лыжников в применении допинга

Елена Вяльбе – прославленная отечественная спортсменка, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) – назвала ставшую причиной побед норвежских лыжников лазейку, обвинив скандинавов в легальном применении допинга.

Она отметила, что скандинавы тренируются на равных с нашей командой, но терапевтические исключения (ТИ) дают им возможность обыгрывать остальных, передаёт Lenta.ru.

«Пускай будет оглашено для всех, кто из спортсменов использует ТИ. А то всё это хранится за семью печатями… Фактически это принятие допинга, но легализованное», – подчеркнула она.

При этом Вяльбе обратила внимание на то, что последние три сезона норвежка Тереза Йохауг побеждает почти во всех дистанционных гонках.

«Выигрывать три минуты у второго места – ну, согласитесь, что это как-то ненормально и наталкивает на какие-то мысли, реально», – резюмировала прославленная чемпионка.

Напомним, на завершившимся в Германии ЧМ по лыжных видам спорта норвежцы выиграли 13 золотых медалей. У нашей команда всего одна победа.

Ранее сообщалось, что ЧМ-2021 по лыжным видам спорта завершился большим скандалом. На финише масс-старта на 50 км классическим стилем, который стал заключительной гонкой чемпионата, россиян Александр Большунов после контакта с норвежцем Йоханнесом Клебо сломал палку. При этом на финишную прямую наш лыжник выходил лидером.

Однако после случившегося Большунов завершил гонку лишь третьим, пропустив вперёд ещё одного норвежца Эмиля Иверсена. Судейская коллегия после длительных просмотров спорного эпизода утвердила результаты марафона.

Но после протеста, который подала сборная России, Клебо дисквалифицировали. Таким образом, чемпионом мира был объявлен Иверсен. Большунов стал вторым, а «бронза» досталась Симену Крюгеру (Норвегия).