Взрыв у Рас-Таннуры взорвал нефтяные цены

Йеменский беспилотник: упал, но не попал

Короткую послепраздничную неделю в России цены на нефть начинают с уверенного подъема выше 70 долларов за баррель Brent. И если на прошлой неделе причиной роста цен на сырье стала политика ОПЕК+ по сокращению добычи, теперь к этому добавилась геополитика: 7 марта на территорию Саудовской Аравии со стороны Персидского залива обрушился удар с применением восьми баллистических ракет и 14 заминированных беспилотников. Об этом сообщило Саудовское информационное агентство (Saudi Press Agency, SPA). К счастью, несмотря на массированный характер удара, жертв нет и сколько-нибудь ущерб причинен не был.

Представитель вооруженных сил йеменские хуситов заявил о том, что это была их акция. Один из дронов упал на территории крупнейшего нефтяного терминала Рас-Таннура, другие поражающие средства были направлены против военных объектов, осколки ракеты упали и около города Дахран, где проживают сотрудники национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

«Подобные акты саботажа нацелены не только на королевство, но и на безопасность и стабильность поставок энергоносителей на мировой рынок, а следовательно, и на мировую экономику», — заявил представитель военного ведомства королевства. В результате утром 9 марта стоимость майского фьючерса Brent выросла на 1,64%, до 70,5 доллара за баррель. Цена фьючерсов на WTI выросла до 67,04 доллара за баррель — на 1,71%.

Терминал Рас-Таннура способен экспортировать около 6,5 млн. баррелей в день — почти 7% мирового спроса. Вследствие этого он является одним из самых защищенных объектов в мире, отмечает агентство Bloomberg. Это самое серьезное нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии с момента обстрела в сентябре 2019 года лючевого перерабатывающего предприятия и двух нефтяных месторождений.

Отмечается также, что это нападение является продолжением начавшейся недавно серии нападений на Саудовскую Аравию со стороны йеменских повстанцев из Хути. Bloomberg указывает на общую эскалацию в ближневосточном регионе, напоминая, что новая американская администрация также нанесла в феврале авиаудары по территории Сирии в местах, связанных, по ее словам, с поддерживаемыми Ираном группировками.

Хотя нефтяной инфраструктуре терминала урона нанесено не было, сам факт нападения был воспринят участниками рынка с тревогой. Она тем более оправдана с учетом уже известной позиции Саудовской Аравии. Она взяла на себя повышенные, или точнее будет сказать — пониженные обязательства, добровольно сокращая добычу нефти примерно на 1 млн барр/сутки в феврале и марте. В результате ее новая квота составляет 8,125 млн б/с.

Ну как тут не заволноваться покупателям нефти, узнав об атаке на терминал? И так уже на рынок поступит значительно меньше нефти, чем ожидалось, а эта может еще сильнее повысить котировки.

Между тем, пишет агентство Bloomberg, резкий скачок цен на нефть заставил экономистов заговорить о нем, как об угрозе: неуклонный рост цен на энергоносители способен замедлить восстановление мировой экономики. Он также разжигает опасения в отношении ускорения темпов инфляции.

Последняя, будучи на протяжении нескольких лет для развитых стран желанной, теперь из-за существенно возросших темпов стала внушать тревогу, что хорошо заметно на примере США.

Агентство указывает, что выиграют от этой ситуации страны-экспортеры, включая Саудовскую Аравию, Россию, Норвегию и Нигерию. Соответственно проиграют страны-импортеры, в числе которых названы Турция, Украина и Индия.

Рынок-скептик

Нефть «рванула» на новости об атаке террористов на нефтяные мощности Саудовской Аравии говорит главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Но рынок, считает он, не верит не только в дальнейший рост нефти, но даже и в длительное сохранении цен на нынешнем уровне. Об этом ярко свидетельствует бэквордация: дальние фьючерсы на нефть торгуются гораздо дешевле ближайшего, указывает аналитик.

В целом нефть отыгрывает неожиданное решение ОПЕК+, отмечает он. Большинство участников рынка ожидало, что картель увеличит объемы добычи в апреле на 0,5-1,5 млн баррелей в сутки, а Саудовская Аравия отменит свое добровольное ограничение добычи на 1 млн баррелей в сутки.

Однако ОПЕК+ оставила квоты добычи прежними, а Саудовская Аравия еще как минимум месяц будет добывать нефти на 1 млн баррель меньше, чем ей разрешено соглашениями ОПЕК+. Еще одной причиной роста цен стала ситуация в США, где аномальные холода нанесли большой удар по нефтегазовой отрасли. Причем основные проблемы возникли у перерабатывающих предприятий.

Об этом, говорит Антонов, ярко свидетельствует последняя статистика минэнерго США: наблюдался небывало сильный рост запасов нефти и снижение запасов бензина. Это говорит о том, что НПЗ не могут переработать всю добываемую нефть. Причем ее нельзя поставить и на экспорт, поскольку это дело не очень быстрое, хотя бы из-за необходимости зафрахтовать танкеры.

Дополнительное давление на нефть оказывает сильный рост курса доллара к основным мировым валютам на фоне роста инфляционных рисков по всему миру. Поэтому скорее рано, чем поздно, нефть начнет снижаться со всеми вытекающими из этого последствиями для рублевых активов, прогнозирует Алексей Антонов. «Учитывая, что рост нефти вряд ли будет длительным, ожидать, что российский бюджет сильно от этого выиграет, мы бы не стали», — заключает аналитик.

России важно не потерять мощности

ОПЕК+ сейчас, в первую очередь с помощью ограничений на добычу сырья пытается компенсировать те большие объемы в хранилищах, которые образовались еще год назад из-за пандемии в Китае, а затем во всем мире, поясняет аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов..

Ситуация, по словам эксперта, очень шаткая: с одной стороны, есть надежды на рост спроса в Китае и Индии, с другой — растет опасность очередной волны пандемии в Европе, где страны опять начинают вводить карантин. Основываясь на ожиданиях медленного восстановление экономик, он прогнозирует, что цены на нефть будут весь год находиться в диапазоне 45-65 долларов за баррель.

Для России относительно высокие цены на нефть, конечно, благо, так как позволяют пополнять бюджет более активно, чем в прошлом году, говорит Денис Бадьянов. С другой стороны, длительное снижение добычи нефти означает, что увеличение производства может занять время — как раз тогда, когда это будет необходимо, если спрос увеличится. В данный момент очень важно соблюсти баланс между необходимостью сокращения добычи и перспективами восстановления производства в будущем.

«Остается надеяться, что с мая РФ сможет увеличить добычу сырья, как и страны-участницы ОПЕК+ - в этот период организации предстоит решить, как вернуть на рынок 1,2 млн баррелей нефти, из которых на Россию должно прийтись не менее 250 тысяч баррелей в день», — полагает эксперт.

Продление ограничений на добычу сырья, конечно, не очень радует страны-участницы ОПЕК+. Но других возможностей, чтобы сбалансировать рынок, пока не имеется, говорит, в свою очередь, управляющий директор ИК Универ Капитал Артём Лютик, — государствам приходится жертвовать объемами производства ради поддержания цен на стабильном уровне. При этом сама ситуация на рынках не отличается возможностью что-либо прогнозировать: есть тенденции к росту потребления, но и опасность затяжного кризиса из-за пандемии также сохраняется.

Он так же отмечает, что «для России очень важны не только цены на нефть в текущее время, но и возможность оперативно восстановить производство сырья, когда это понадобится», и указывает на проблему сверхнормативных объемов сырья в хранилищах по всему миру. Кроме того, весной многие НПЗ в разных странах встают на плановые ремонты и профилактические работы.

В таких условиях увеличивать добычу нефти не имеет смысла — поэтому ОПЕК+ отложила увеличение производства в апреле. Но дальнейшее, предполагает Артём Лютик, постепенное восстановление спроса даст возможность наращивать объемы добычи странами ОПЕК+. Возможно, что уже в мае организация увеличит квоты по добыче не 1,2-1,5 млн баррелей в сутки. Котировки при этом, считает аналитик, значительно не изменятся, оставшись на уровне около 60-65 долларов за баррель.