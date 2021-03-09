Заммэра Ефимов: Объем инвестиций в экономику Москвы превысил 3,5 трлн рублей в 2020 году

Объем инвестиций в основной капитал в Москве ежегодно растет. За 2020 год он вырос на 1,7% до 3,6 трлн рублей, а за последние десять лет увеличился в 2,7 раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По данным Росстата, в минувшем году инвестиции столичных предприятий выросли на 1,7% и достигли 3,6 трлн рублей. На долю столицы приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. В целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза», – рассказал заместитель мэра.

Сохранить инвестиционную активность в прошлом году значительно помогла система мер поддержки, которая работает в Москве уже пять лет и с каждым годом совершенствуется. В нее входят предоставление инвесторам специальной инфраструктуры для размещения производств на льготных условиях, финансовая помощь – различные субсидии и льготные займы, снижение налоговой нагрузки посредством специальных статусов, например, новые проекты могут получить статус инвестиционного приоритетного проекта, а уже существующие предприятия – статус промышленного комплекса.

«Сегодня пакетом налоговых льгот пользуются уже 123 московских компании: 58 промышленных комплексов, 37 технопарков, 15 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов. За последние пять лет компании со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента инвестировали в Москву 94,8 млрд рублей: 54 млрд рублей вложили технопарки, 32,4 млрд рублей – промкомплексы, 8,4 млрд рублей – якорные резиденты. Вложения в инвестиционные приоритетные проекты составляют порядка 32 млрд рублей», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В 2020 году были запущены еще две меры – инвестиционный налоговый вычет и программа стимулирования создания рабочих мест. В 2021 году заработает еще одна форма – заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

«Действия столичных властей по улучшению инвестклимата и поддержке бизнеса отражены в авторитетных рейтингах. Москва занимает первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В международном рейтинге лучших городов для жизни, работы, инвестиций и посещения The World‘s 100 Best Cities столица России поднялась с пятого на четвертое место, обогнав Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур и другие мегаполисы. Кроме того, Москва уже несколько лет подряд является одним из лидеров рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства, который составляется Минэкономразвития и Национальным центром ГЧП. А по итогам 2020 года вошла в топ-25 Глобальных городов будущего, привлекательных для иностранных инвесторов», – отметила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.