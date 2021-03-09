Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если встреча в «нормандском формате» (РФ, Украина, ФРГ и Франция) не состоится, он найдёт возможность встретиться с каждым лидером отдельно, в том числе и с главой России Владимиром Путиным.

«В любом случае сейчас готовится нормандская встреча, но даже если саммит не состоится, то я найду возможность встретиться с каждым из лидеров «нормандской четверки», – цитирует Зеленского РИА Новости. – Как говорят, если гора не идёт к Магомеду, то ничего страшного – значит, я встречусь с каждым отдельно».

По словам президента «самостийной», откладывать постоянно решение этого важного вопроса не выйдет.

При этом Зеленский подчеркнул, что санкции, которые он ввёл против ряда телеканалов и лидера партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука не должны повлиять на ход переговоров в рамках контактной группы по Донбассу.

«Если люди со здравым умом, то это никак не должно влиять. Но вы понимаете, что последствия есть. В частности, увеличилось количество провокаций на фронте», – резюмировал украинский лидер, отметив, что в среду пройдут очередные переговоры об усиленном контроле.

