«Академик Черский» присоединился к строительству «Северного потока – 2»

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыл к месту строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что «Академик Черский» после месяца нахождения у берегов Калининграда взял курс на запад – к исключительной экономической зоне Дании для начала подготовительных работ перед трубоукладкой.

На строительстве «Северного потока – 2» с конца 2020 года работает российский судно-трубоукладчик «Фортуна».

В мае 2020 года «Академик Черский» прибыл в район строительства «Скверного потока – 2» из Находки.

4 марта, судно «Академик Черский» покинуло германский порт Висмар (у причала которого он находился с конца января) – об этом свидетельствуют данные систем позиционирования морских судов.

«Трубоукладочное судно «Академик Черский» вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в Исключительной экономической зоне Дании. Nord Stream 2 AG направило необходимое уведомление в Морское управление Дании (DMA). Все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями», – было сказано в комментарии Nord Stream 2 AG.

В марте 2021 года в Nord Stream 2 AG сообщили, что работы по укладке двух ниток «Северного потока 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется провести до конца сентября 2021 года. Ранее в Nord Stream 2 планировали завершить проведение строительных работ до конца апреля.

«Не стоит заострять внимание на конкретных сроках завершения строительства и запуска проекта. Для нас важен запуск самого проекта, и мы это действительно завершим. Ну, потому что эти сроки зависят от многих факторов, большого количества факторов, включая погодные условия и т.д. Так что точных дат нет», – заявил зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

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