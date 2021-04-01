Академик спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в РФ

Эпидемия коронавируса в России может закончиться уже к августу благодаря иммунитету, который будет выработан у населения благодаря прививкам, а также естественным путем, рассказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Он отметил, что весной заболеваемость COVID пойдет на спад из-за сезонности вируса, и снизится до сотен или даже единиц случаев за день. Такое количество не сыграет большой роли в масштабах страны, подчеркнул ученый.

«Если говорить о России, то я думаю, что летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны», - сообщил Малеев. Он уточнил, что эпидемия в России, таким образом, закончится к августу.

«Учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится», - рассказал Малеев.

При этом медик не исключает, что к осени возможен некоторый подъем заболеваемости, так как люди начнут возвращаться из отпусков и будут чаще контактировать друг с другом.

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