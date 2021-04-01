Акции дня: «Сургутнефтегаз» торгуется лучше рынка

Акции компании «Сургутнефтегаз» вышли в лидеры торгов на Мосбирже во четверг, 1 апреля. К вечерней сессии обыкновенные акции подорожали на +4,08% до 35,94 рублей за акцию.

Интерес трейдеров к бумагам компании возник на фоне роста цены на нефть. К вечеру четверга один баррель нефти Brent стоил 63,99 долларов (+1,99%). Нефть прибавила в цене из-за ожиданий, что группа ОПЕК+ сохранит ограничения на добычу из-за новой волны заболеваний Covid-19. В ожидании отчетности трейдерам также интересны привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (за сессию выросли на +0,95% до 42,41 рублей). По подсчетам аналитиков, с учетом растущей стоимости нефти дивиденды компании могут составить около 6,9 рубля на акцию, что предполагает 16,3%.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,40% до 3527,54 пунктов. Индекс РТС снизился на -1,34% до 1457,37 пунктов. Российская валюта слабела – 76,38 рубля за доллар.