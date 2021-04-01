Автоэксперт прокомментировал новые правила сдачи экзамена на права

Новые правила сдачи экзамена на права, по которым навыки водителей будут проверять на реальной автодороге, помогут новичкам эффективней подготовиться к вождению, поделился мнением автоэксперт Дмитрий Славнов в интервью телеканалу «Звезда».

Он отметил, что такие нововведения позволят эффективнее готовить кандидатов к езде, а также помогут сократить число аварий в будущем и сэкономить время инспекторов.

«Если мы исключаем площадку, то больше времени уделяем городу, и экзамен будет более качественный», - рассказал Славнов.

Он уверен, что новый порядок был утвержден с целью сделать дорожное движение еще более безопасным, чему больше способствует езда в реальных условиях. Данные умения намного приоритетнее, чем отработка навыков парковки у водителей.

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила по сдаче экзаменов на получение водительских прав. Главным нововведением является исключение из сессии езды на «площадке», вместо которой появится проверка в условиях настоящего уличного движения. Помимо этого меняется перечень ошибок на экзамене, которые делятся на группы по штрафным баллам. Серьезные ошибки, из-за которых экзамен может быть остановлен, выделяются в отдельный блок. Уточняется, что к серьезным ошибкам относят разговор за рулем по мобильному телефону или непристегнутый ремень безопасности.

