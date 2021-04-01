Байден представил план модернизации инфраструктуры

Джо Байден не снижает активность своей администрации в делах экономики. Президент США представил в Питтсбурге, где он, кстати, начинал свою президентскую кампанию, первую часть экономической политики администрации. Вся она обойдется американским налогоплательщикам приблизительно в четыре триллиона долларов. На строительство же новых и ремонт старых мостов, дорог и других объектов инфраструктуры, а также борьбу с изменениями климата, т.е. первую часть плана, Байден предлагает потратить 2,3 трлн долларов.

В планах президента США расширение широкополосного высокоскоростного доступа в интернет для американцев, повышение расходов на исследования и науку, строительство школ, больниц и стадионов и многое другое. Финансировать этих «планов громадье» Джозеф Байден намерен за счет повышения налогов на корпорации.

Президент Байден назвал свой план «крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны». Он окончательно оформляет переход Вашингтона от прежней «республиканской» экономической политики, начатой еще Рональдом Рейганом и заключающейся в подходе, где основной акцент делался на снижение налогов с бизнеса.

Джо Байден постарался успокоить богатых американцев, заявив, что вовсе не объявляет им войну. Он только хочет сделать возможным успех для всех американцев, а не только для горстки богачей.

Вторая часть программы, которую президент в скором будущем, уже в апреле, представит на суд законодателей и общественности, будет в основном касаться социальной политики: ухода за детьми и детских пособий, здравоохранения и образования и так далее.

От обилия нолей рябит в глазах. В общей сложности экономическая программа новой администрации тянет на 3-4 триллиона долларов. И это после недавней программы помощи экономике и населению в размере 1,9 трлн долларов.

Конечно, в Белом доме понимают, что республиканцы в Конгрессе окажут плану президента яростное сопротивление. Больше всего им не нравится та часть программы, где говорится об увеличении налогов.

Инфраструктурный план рассчитан на 8 лет и «стоит» 2,3 трлн долларов. Он будет финансироваться за счет повышения налога на прибыль в течение 15 лет с нынешних 21 до 28%, а также двукратного увеличения налога на заработки компаний за рубежом с 10,5 до 21%. В отношении налогов новая администрация отменяет большую часть того, что сделали их предшественники за четыре предыдущих года.

Больше всего денег уйдет на транспортную инфраструктуру – 621 млрд долларов. 400 миллиардов предлагается выделить на помощь старикам и инвалидам, 300 миллиардов – на развитие промышленности, 213 миллиардов – на ремонт и строительство доступного жилья и 100 – на расширение сети широкополосного интернета.

Предполагается отремонтировать 32 тыс. километров дорог, построить полмиллиона станций зарядки электромобилей, заменить свинцовые трубы и линии обслуживания, отремонтировать старые школы, расширить дома для престарелых и центры для инвалидов. В отдельный пункт выделены многомиллиардные инвестиции в развитие собственного производства полупроводников, дефицит которых сейчас замедляет восстановление глобальной экономики.

Джо Байден также предлагает все дальше отходить от ископаемых видов топлива при производстве электроэнергии и полностью их исключить к 2035 году.

Теперь последуют месяцы напряженных переговоров между Белым домом и Капитолием, который должен одобрить или отвергнуть предложенный президентом Байденом план. Сам президент и его помощники понимают, что даже в случае одобрения плана законодателями в него скорее всего будут внесены значительные поправки и изменения.

Законодатели согласны в том, что инфраструктуру следует модернизировать, но республиканцы и демократы почти всегда в таких случаях расходятся в суммах и в том, как финансировать модернизацию. Ввиду очень серьезного сопротивления со стороны республиканцев, которое наверняка ждет особенно «налоговую» часть плана, демократы вполне могут прибегнуть к бюджетному маневру, который позволит обойтись без одобрения республиканцев, как это они совсем недавно проделали с почти двухтриллионной программой помощи. Для этого, правда, потребуется полное единство Демократической партии. В Палате представителей у них небольшое большинство – 219:211. Это значит, что в случае голосования «против» всех республиканцев, им нельзя отдавать больше трех своих голосов.

Об отношении республиканцев к программе президента Байдена уже высказался глава республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл: «Если это троянский конь для массивного увеличения налогов, то я отношусь к нему очень скептично».