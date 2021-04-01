Провал Deliveroo: почему инвесторы не торопятся вкладываться в гиг-экономику

О своем намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) британский стартап доставки еды Deliveroo объявил в начале марта. В самом Deliveroo рассчитывали, что компания будет оценена в 8,8 млрд фунтов стерлингов (12 млрд долларов). Предполагалось также, что IPO станет крупнейшим в Великобритании с мая 2011 года, когда на бирже начали продаваться акции Glencore, и вообще самым крупным размещением акций в IT-секторе.

О предстоящем событии в числе многих с энтузиазмом отозвался и министр финансов королевства Риши Сунак, заявивший, что видит в нем подтверждение способности Британии производить мощные технологические стартапы.

Однако постепенно начали появляться проблемы. Сначала несколько самых крупных в королевстве инвесторов заявили, что бизнес-модель Deliveroo вызывает у них беспокойство. Это, естественно, позволяло предположить, что они не собираются покупать акции стартапа.

Нашлись и недовольные структурой акций, которые позволяли сохранить большой контроль над компанией ее основателю Уиллу Шу. В результате Deliveroo уменьшил ожидания по оценке до 7,6 – 7,85 млрд ф.ст.

Утром в последний день марта за каждую из 384615384 акций Deliveroo просили 3,9 ф.ст. Однако цена первичного размещения начала быстро снижаться и в моменте опускалась даже до 2,87 ф. (-26,4%) за акцию.

«По всем стандартам и меркам это вне всяких сомнений провал,- уверен старший аналитик рынков LSE Дэвид Моррисон.- А еще это большой конфуз для Лондонской биржи, которая рассчитывала на крупнейшее почти за 10 лет IPO, и для министра финансов Риши Сунака, назвавшего это мероприятие успешной историей британского IT-сектора и предвестником других больших IPO в хайтек-секторе».

Специалисты считают, что, вероятно, возникла ошибка при определении первоначальной цены акций и что на отношение к самому стартапу провальное IPO никак повлиять не должно.

Возможно, администрация Deliveroo несколько поторопилась с размещением акций. Возможно, негативную роль сыграла зависимость компании от гиг-экономики. Последняя причина выглядит наиболее убедительно, потому что такие крупные в королевстве инвесторы, как Legal & General, Aviva, Aberdeen Standard и M&G, открыто заявили на прошлой неделе, что не станут инвестировать в стартап, потому что он сильно зависит от гиг-экономики.

Кстати, одним из самых больших инвесторов является Amazon, которому принадлежат 16% акций Deliveroo.

В Deliveroo разносчиков еды так же, как, скажем, в Uber водителей, считают не сотрудниками фирмы, а людьми, работающими по временным контрактам. Между тем, согласно недавнему исследованию GlobalData, ряд регуляторов и законодателей в разных странах начинают все подозрительнее относиться к такой системе найма работников.

Например, тот же Uber уже в этом году проиграл дело в Верховном суде Великобритании, вынесшему решение, что часть его водителей должна считаться работниками.

Компании, включая Deliveroo, все чаще сталкиваются с подобными проблемами в таких странах, как Италия и Испания. Недавно этим вопросом заинтересовалась и Еврокомиссия.

Инвесторам не нравится также, как компания относится к курьерам в части оплаты их труда. При этом Deliveroo пыталась решить эту проблему и собиралась выплатить лояльным курьерам от £200 до £10 тыс. в ходе IPO (средняя зарплата курьеров составляет £440 в месяц). На прошедших выходных несогласные с политикой компании курьеры устроили забастовку на одной из улиц Лондона. И это не единственный такой случай.

Еще одна вполне возможная причина провального IPO заключается в двухклассовой структуре акций, по которой первый класс акций (А) предлагается обычным инвесторам, а второй (В) с повышенными правами – руководству компании. В конкретном случае с Deliveroo акции класса А дают 1 голос за акцию, а класса В – 20. Это значит, что, владея 6,3% акций класса В, Шу будет иметь 57,5% голосов.