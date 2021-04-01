Диетолог предостерегла от несбалансированных диет

Несбалансированные диеты снижают иммунитет, а также выводят из организма полезные микроэлементы, рассказала диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Врач подчеркнула, что в этой связи лучше избегать экстремального похудения и отказаться от резкого ограничения питания, которое может нанести вред организму. Диетолог уверена, что скинуть вес до нормальных показателей поможет сбалансированное питание и адекватные физические нагрузки, сообщает агентство РИА «Новости».

При избыточной массе тела или ожирении Стародубова советует медленное похудение, с соблюдением правила, согласно которому «три четверти тарелки должны быть наполнены растительной пищей и полезными белками».

Ранее индийский диетолог Нмами Агарвал рассказал, что для желающих похудеть самое главное перестать морить себя голодом, а при срывах не винить себя, а постараться на следующий день составить свой рацион из здоровой пищи.

