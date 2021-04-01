«Дочка» Газпрома строит два газопровода на юге Сахалина

Строительство двух межпоселковых газопроводов начинает АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Строительство является частью программы газификации и газоснабжения Сахалинской области, осуществление который началось в этом году.

Дальневосточная «дочка» Газпрома построит две ветки общей протяженностью 4 км к сёлам Углезаводск, Октябрьское и Быков, расположенным в Долинском районе Сахалинской области. «После введения объектов в эксплуатацию будет создана возможность для газификации котельной и 170 домовладений в данных населенных пунктах», - сообщила пресс-служба компании в четверг.

Правительство Сахалинской области совместно с газовой компанией планирует газифицировать регион к 2026 году. Программа реализуется за счёт инвестиций ПАО «Газпром».

В рамках программы должно быть построено 8 газораспределительных станций (ГРС) и более 1 тыс. км газопроводов. На газ переведут 157 котельных и 26 тыс. домовладений. Удаленные районы будут газифицированы посредством организации системы доставки туда сжиженного природного газа.