ФАС снизила отпускную цену вакцины «ЭпиВакКорона» в два раза

Федеральная антимонопольная служба России согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», теперь она составляет 421 рубль за дозу или 4210 руб. за пачку с 10 ампулами, говорится в базе решений ведомства.

«"ЭпиВакКорона, вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19" (МНН - "Вакцина для профилактики COVID-19), суспензия для внутримышечного введения, 1 доза (0,5 мл), ампулы (10) - пачки картонные, в размере 4 210,10 руб.», - говорится в документе. Ранее препарат стоил 9 541,05 рубля за упаковку из 10 ампул.

Для сравнения упаковка из 10 ампул за вакцину «Спутник V» составляет 866,81 рубля (ранее 1942 руб.), упаковка «КовиВак» стоит 4330 рублей. Стоимость последнего препарата была зарегистрирована ФАС накануне, как предельная.

В настоящее время в России допущены для массового применения три вакцины от коронавируса. Первая в мире вакцина от COVID «Спутник V», которая была разработана Центром им. Гамалеи и зарегистрирована 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация стартовала в России в январе текущего года.

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