Fitch повысило рейтинг Альфа-банка до «BBB-»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Альфа-банка с «ВВ+» до «BBB-».

Как передаёт ТАСС со ссылкой на информацию агентства, прогноз по рейтингу – «стабильный».

Напомним, «ВВВ+», «ВВВ» и «ВВВ-» – это кредитные рейтинги уровня «надёжности ниже среднего показателя», при которых вероятность выплаты займа и процентов считается адекватной, а степень риска меняется в зависимости от этапа развития экономики страны.

«ВВ+», «ВВ», «ВВ-» – кредитные рейтинги, которые находятся ниже уровня безопасных капиталовложений. Выплаты по займам достаточно хорошо защищены.

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Альфа-банк – крупнейший частный банк в России, занимающий четвёртое место по размеру активов. Имеет около 800 отделений и офисов более чем в 100 городах страны. Главный офис расположен в Москве.

По данным на 2020 год, в России у банка 525 офисов в столице и регионах РФ, 900 городов с курьерской доставкой и почти 28 тыс. своих и партнёрских банкоматов. Кроме того, 110 отделений и филиалов работают за пределами России. Представительства банка действуют в Великобритании и США, а также на Кипре.

Fitch Ratings – международное рейтинговое агентство, входящее в «большую тройку» наравне с такими гигантами, как Moody’s и Standard & Poors. Имеет две штаб-квартиры – в Нью-Йорке и Лондоне, а также 51 представительство.

Штат агентства насчитывает 1 500 сотрудников. Рейтинги присвоены 3 100 финансовым институтам, 1 600 банкам, 1 400 страховым компаниям, 1 200 корпорациям, 89 государствами и 45 000 муниципальным образованиям. Компания существует с 1912 года как издательство, а с 1924-го – как рейтинговое агентство.