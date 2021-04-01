«Газпром нефть» нацелена на создание новых направлений бизнеса

Александр Дюков – глава «Газпром нефти» – заявил, что компания намерена создавать дополнительные продукты и выходить на новые направления бизнеса.

По его словам, в своей работе компания опирается на продуктовый подход, считая, что дополнительные продукты и дополнительные бизнесы могут появляться на каждом этапе создания стоимости, передаёт ТАСС.

«В настоящее время «Газпром нефть» коммерциализирует все свои компетенции в бурении, логистике, сфере создания новых технологий и во многом другом, – подчеркну Дюков. – Пока это совсем небольшая доля наших доходов, но мы уверены, что она будет расти».

При этом он напомнил, что политика компании заключается в том, чтобы искать и находить новые возможности для создания дополнительной стоимости в рамках уже существующих бизнесов, а также для выхода на смежные и принципиально новые для себя рынки.

Дюков напомнил, что ещё 15 лет назад «Газпром нефть» почти не была представлена на рынках бункеровки морских судов или заправки самолётов. Сейчас же, как отметил он, компания уже один из лидеров в этих сегментах и работает не только в России, но и на мировых рынках.

«То же самое можно сказать о производстве смазочных материалов и битумов. В ближайшее время мы выходим в новые для себя сегменты бизнеса. В частности, на рынке бункеровки «Газпром нефть» начнёт заправлять морские суда сжиженным природным газом, а также создала собственную компанию для строительства дорог», – резюмировал Дюков.

Наша справка

ПАО «Газпром нефть» – российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности – разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.

Входит в ТОП-3 отечественных нефтяных компаний по объёмам добычи и переработки «чёрного золота», является одним из лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности.

Более 60 % скважин, которые компания бурит на своих месторождениях, – высокотехнологичные. По этому показателю «Газпром нефть» занимает первое место среди российских нефтяных компаний.

В 2018 году компания «Газпром нефть» объявила о начале цифровой трансформации своего бизнеса. Штаб-квартира компании находится в Санкт-Петербурге.

Цены на нефть, последние новости: Мировые цены на нефть растут на неожиданном решении ОПЕК+