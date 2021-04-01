Инвестиции госкомпаний попали под жесткий контроль

Еще в 2019 появилась информация о том, что правительство намерено обязать госкорпорации отчитываться об исполнении стратегий развития. Судя по существенному факту, раскрытому Ростелекомом в собственной отчетности, опубликованной во вторник, требование, наконец, начало работать — в полном соответствии с задачей правительства по усилению контроля за эффективностью расходования госсредств госкомпаниями.

«Интерфакс» со ссылкой на материалы Ростелекома сообщает: совет директоров уже поручил менеджменту компании в соответствии с директивой от 9 марта 2021 года №2010п-П13 предоставлять информацию об инвестиционной деятельности группы в Росстат.

Именно это агентство, по-видимому, и будет агрегировать всю полученную информацию, чтобы в комплексе анализировать эффективность инвестиций госкомпаний.

«Интерфакс» ссылается также на портал Росимущества, где опубликована новая директива. Она называется «О представлении акционерными обществами в Росстат информации об инвестиционной деятельности АО и организаций, входящих с ними в группы предприятий, а также сведений об организациях, образующих такие группы» и распространяется, как сказано на сайте, на «ограниченный перечень» компаний.

Наименования конкретных компаний отсутствуют в информационных источниках, но, вероятно, в первую очередь новшество коснётся таких структур, как АЛРОСА, Аэрофлот, Газпром, ИнтерРАО, КамАЗ, Мосэнерго, ВТБ, Роснефть, Русгидро и других организаций с участием государства, в которых доля последнего превышает 25%.

Инвестировать надо куда следует

Российская экономика остро нуждается в инвестициях, констатирует преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. В сегодняшних условиях пандемии коронавируса и успехов России в вакцинации населения, восстановление экономики требует нового подхода и новых финансовых поступлений. Разработан и реализуется план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте, а также по созданию условий для привлечения инвестиций.

Актуальность задачи обусловлена необходимостью технологической модернизации производств, разработки конкурентоспособной и инновационной продукции, увеличения поступлений в бюджет от экспорта, не связанного с энергоносителями, подчёркивает Корнейчук. Инвестиции должны работать на получение доступа к зарубежным рынкам, создание новых рабочих мест и повышение квалификации персонала. В этой связи требование предоставления крупными компаниями с госучастием отчетности о планах инвестиционной деятельности и об их реализации в органы государственной власти выглядит вполне уместным.

По словам эксперта, министерство финансов планирует, начиная с 2023 года, публиковать консолидированную финансовую отчетность госкорпораций, госкомпаний, унитарных предприятий и бюджетных учреждений за предыдущий год. Отчетность, в частности, будет содержать сведения об инвестиционной деятельности головной и дочерних компаний.

Директива, требующая, чтобы компании с госучастием отчитывались об инвестициях, призвана усилить контроль государства за тем, как и на что расходуются средства, уверен первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Компании с госучастием должны инвестировать в развитие бизнеса, в расширение основных фондов, приобретение техники и технологий, запуск новых направлений и программ и т.д. Государство регулярно и довольно масштабно поддерживает крупнейшие организации путем выделения различных средств и грантов системообразующим компаниям, а значит контроль за их расходованием необходим.

Что касается Росстата, то он, получая эти данные, будет затем передавать их в Счетную палату или другие органы для оценки эффективности вложенных средств и отслеживания контрактов с контрагентами, полагает Сигал. Главная задача государства — организовать высокую степень контроля за инвестициями компаний, а также определить уровень их эффективности с точки зрения развития наиболее важных для РФ направлений и секторов.