Калужский турбинный завод изготовит турбину для исследовательского ядерного реактора

ПАО «Калужский турбинный завод», входящий в состав ООО «НордЭнергоГрупп», изготовит турбину и вспомогательное оборудование для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР). Реактор строится в Димитровграде в Ульяновской области, на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (АО "ГНЦ НИИАР"), сообщает «Интерфакс».

Мощность новой турбины, сконструированной на основе турбины ПТ-40, составит 50,7 МВт. Полный комплект оборудования планируют поставить до конца 2025 года. Турбоагрегат будет смонтирован в третьем контуре ядерной установки.

«В комплект поставки также войдёт паровой конденсатор КП-3000, оснащенный титановыми трубками по требованию заказчика, [а также] система вакуумирования с эжекторами, подогреватели низкого давления», - сообщила пресс-служба завода.

Калужский турбинный завод – один из крупнейших в России производителей оборудования для энергетики. Как сообщается на сайте завода, на нем изготавливают паровые турбины для привода электрических генераторов, приводные паровые турбины, турбогенераторы, паровые геотермальные турбины и энергоблоки.