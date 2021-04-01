Хуснуллин займет на региональное строительство

Финансирование программ развития регионов стало основной темой совещания, которое президент провёл с членами правительства. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, кабмин определился с перечнем областей, где будет опробована работа нового финансового инструмента — инфраструктурных облигаций. Он сообщил, в частности, что с их помощью должно быть профинансировано возведение не менее 8 млн кв. м жилья.

Чтобы решить задачу национального масштаба по созданию комфортной и безопасной среды для жизни, требуется значительно обновить существующую инфраструктуру, напомнил Хуснуллин. В бюджете и национальных проектах на эти цели до 2024 года предусмотрены значительные средства — порядка 280 млрд рублей. Программу планируется начать в пяти пилотных регионах: Тульской, Тюменской, Ленинградской, Сахалинской и Ростовской областях.

«Мы подготовили программу финансирования строительства объектов инфраструктуры с использованием инфраструктурных облигаций, — рассказал Хуснуллин. — Выпущены соответствующие акты правительства, выделены средства на компенсацию купонного дохода. Отобраны первые пять пилотных проектов, прорабатываются ещё с рядом регионов дополнительные проекты. Итого у нас в работе девять регионов, где мы можем построить порядка восьми миллионов квадратных метров жилья и сделать комплексную застройку с созданием рабочих мест».

По словам вице-премьера, инфраструктурные облигации востребованы тогда, когда речь идёт о комплексных проектах, где заёмщиком выступает преимущественно застройщик. Поэтому, отметил Хуснуллин, необходимо выработать дополнительные механизмы подготовки площадок регионами и муниципалитетами — как для государственных программ по ликвидации аварийного и ветхого жилья, снижению числа очередников, комплексному развитию территории, так и для реализации будущим застройщикам. Это даст к тому же дополнительные доходы в бюджет, как это происходит в принципе во всём мире: готовую площадку выставляют на аукцион, средства от которого идут на компенсацию затрат.

Деньги ваши — стройки наши

Инфраструктурные облигации — инструмент финансирования, хорошо развитый в западных странах, говорит управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик. Множество проектов реализуются с использованием этих бумаг — их выпускают муниципалитеты и отдельные округа, а также штаты (если брать в качестве примера США). С помощью инфраструктурных облигаций компании получают дополнительные источники финансирования конкретных проектов (строительство дорог, жилья, парков, школ и т.д.). Важная особенность этих бумаг заключается в том, что держатель вправе потребовать возврата выплаченных за них средств, если условия конкретного проекта не выполняются — например, задерживаются сроки или от проекта есть отклонения.

В России этот инструмент пока широко не применяется, отмечает Лютик. В 2019 году на рынке концессионных облигаций было 32 выпуска на общую сумму 92 млрд рублей. В 2020 году добавилось только три новых эмиссии, а рынок вырос на 5,9%, чего явно недостаточно для реализации масштабных программ и нацпроектов (в частности, проекта «Жилье и комфортная городская среда»). В 2021 году планируется выпуск инфраструктурных облигаций на общую сумму порядка 1 трлн рублей, за счет которых станет возможным финансирование проектов ремонта и замены инженерных сетей, проектов в области развития транспорта, социальной инфраструктуры и программ комплексного развития.

Например, на строительство дорог в России по проектам компании «Автодор» планируется привлечь 500 млрд рублей; порядка 300 млрд будет привлечено по программам возведения жилья (оператором выступит ДОМ.РФ). Выпуск облигаций на 200 млрд руб. через ВЭБ даст возможность осуществить финансирование строительства коммунальной и транспортной инфраструктуры в городах.

Таким образом, в России финансирование на основе концессии планомерно развивается, заключает Артем Лютик. И планы по привлечению 1 трлн дополнительных средств — серьезный шаг в данном направлении.

Заёмные средства лучше, чем деньги дольщиков

Инфраструктурные облигации призваны создать благоприятные условия для получения застройщиками средств, необходимых для создания и трансформации городской среды, возведения новых, доступных по цене квадратных метров, отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Кроме того, механизм позволит привлекать средства и под муниципальные проекты, связанные с реализацией программ ликвидации аварийного и ветхого жилья.

Возможности ДОМ.РФ в этой сфере достаточно масштабны, полагает Антонов. В компании отмечают, что готовы выпускать облигации в объёме, достаточном для финансирования строительства жилья в большинстве регионов страны. То есть, обозначенные Хуснуллиным пять регионов — это только начало большого пути. Но стоит помнить, что пока механизм по закону применим только в тех регионах, где уровень госдолга не превышает 50% - соответственно, такие регионы как, например, Удмуртия, Мордовия и Хакасия в ближайшее время под эту программу точно не попадут.

В целом инфраструктурные облигации можно расценивать, в том числе, и как реакцию на изменения в законодательстве, связанные с уходом от схемы «застройщик строит дом на деньги дольщиков», считает Антонов. Теперь дом и сопутствующая инфраструктура возводятся на заемные банковские средства в рамках проектного финансирования. Однако несмотря на то, что средств для финансирования строек у российских банков в избытке, застройщики не всегда могут на них рассчитывать.

Поэтому инфраструктурные облигации выглядят в данном случае качественной альтернативой, убеждён Антонов. В результате работы этого механизма экономика масштабных проектов жилищного строительства с приоритетами в области создания и развития социальной и транспортной инфраструктуры с каждым годом будет улучшаться., что подтолкнёт государственные и коммерческие банки к тому, чтобы давать кредиты на более выгодных условиях. И, что важно, реализация этого механизма не несет в себе заметных рисков, поскольку он нацелен на перспективный блок, который гарантирует экономический рост, а значит и высокий уровень отдачи от проектов.