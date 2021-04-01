Компания Wildberries создаст финтех-продукт в партнёрстве с банками

Wildberries – международная компания по интернет-торговле одежды, обуви, электроники и других товаров – ведёт переговоры с несколькими банками о создании совместного финтех-продукта.

По словам основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук, скорее всего, это будет какой-то совместный продукт, передаёт Forbes.

«После того как мы приобрели лицензию, мы находимся в переговорах со многими кредитными организациями, – пояснила она. – И, скорее всего, это будет какой-то такой совместный продукт. В любом случае мы будем привлекать компетенции банков, поначалу, по крайней мере».

Бакальчук также отметала, что компания «не тешит себя иллюзиями, что сейчас напишет крутой финтех».

«Обещать, что у нас будет какой-то финтех, конечно же, пока рано. Когда приобретали банк, не испытывали иллюзии, что станем номером один», — призналась она.

Напомним, в начале 2021 года Бакальчук стала единственным владельцем банка «Стандарт-кредит», который входит в четвертую сотню по размеру активов.

Наша справка

Wildberries – международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники и других товаров. Помимо России также работает в других странах бывшего СССР, в том числе в Армении, Казахстане, Белоруссии, Украине и Киргизии.

С января прошлого года компания вышла на европейских рынок, открыв продажи в Польше, Словакии и ФРГ. Кроме того, Wildberries работает в Израиле.

В 2019 году Forbes включил основателя компании Татьяну Бакальчук в рейтинг предпринимателей-визионеров, построивших дело с нуля и изменивших жизнь России и мира.