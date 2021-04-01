Контракт с «Тиссен Шахтбау» дал рост чистой прибыли «Сиблитмаша» на 22%

Новосибирский завод литейного оборудования ПАО «Сиблитмаш» в 2020 году получил 21,9 млн рублей чистой прибыли по РСБУ – на 22% больше, чем в 2019 году, сообщил «Интерфакс».

Рост произошел благодаря заключению договора на поставку тюбинговой продукции с ООО «Тиссен Шахтбау ГМБХ» (российским обществом немецкой фирмы, занимающейся горными работами, наземным и подземным строительством и имеющей ряд других компетенций). После этого выручка «Сиблитмаш» от реализации собственной продукции и услуг выросла на 11,5% - до 1,38 млрд рублей, следует из итогов отчетности за 2020 год.

Несмотря на увеличение себестоимости продаж на 12,5%, валовая прибыль компании в 2020 году выросла на 5,8%.

«Рентабельность за 2020 год составляет 14,04%. За 2019 год - 14,8%. Данный факт объясняется ростом цен в 2020 году на сырье, материалы для литейного производства, приобретением комплектующих изделий для производства машин и оборудования для металлургии. Также в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличена стоимость энерогоресурсов (газ, вода, электроэнергия), потребляемых ПАО "Сиблитмаш"», - написано в пояснении к финансовому отчету.

ПАО «Сиблитмаш», 97,4% в уставном капитале которого принадлежит ООО «Литбас», производит машины и оборудование для компаний Evraz, ПАО «Кокс», группы ПАО «ММК», «Мечела» и других. Завод был открыт в 1954 году, начало его строительства относится к периоду Великой Отечественной войны.