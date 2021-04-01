Курс доллара: судьба рубля решится в Вашингтоне

В среду рубль перешёл к росту в обеих парах на фоне укрепления остальных валют сегмента Emerging Markets к доллару. При этом на курсовую динамику вчера не повлияло умеренное снижение мировых цен на нефть.

Открывшись с отметок 75,85 за доллар и 89,00 за евро, к закрытию основной сессии на Мосбирже курс рубля ещё немного прибавил. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 75,55 руб., (-30,50 коп.), а курс евро – 88,71 руб. (-20,00 коп.).

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Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Как считают эксперты, курс рубля вчера сумел вырасти к основным резервным мировым валютам на фоне укрепления своих коллег по сегменту ЕМ, а также благодаря успешным аукционам российского Минфина по первичной продаже ОФЗ. Кроме того, глобальные инвесторы вновь обратили свои взоры на рисковые активы в условиях отсутствия новой информации о возможном введении антироссийских санкций.

Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» считает, что наблюдавшийся накануне рост курса рубля продемонстрировал, что любой позитив, будь то разворот «американца» на рынке форекс или улучшение геополитического фона, двигает курс российской валюты вверх.

«Это подтверждает тезис о сохранении значительной премии за нерыночный риск в нынешних котировках. При этом, вероятнее всего, угроза введения новых санкций против РФ сохранится и этот фактор продолжит сдерживать какой-то более серьёзный рост нацвалюты. Но если негатив уйдёт, рубль медленно, но верно поползёт в сторону укрепления. Пока же пару доллар-рубль мы видим в коридоре 75,00-76,00», – заявил Полевой.

Как полагают в Универ Капитал, краткосрочно рубль в паре с долларом будет торговаться в коридоре 75,00-76,00, а в паре с евро – на уровне 89,00-90,00.

Алексей Антонов из «Алор Брокер» отметил, что вчера пара доллар-рубль продолжала держаться ниже отметки 76,00. При этом, по его мнению, для более мощного усиления национальной валюты пока нет ни фундаментальных, ни новостных поводов.

«В ближайшие дни на рубль по-прежнему будет давить усиление позиций «американца» к корзине мировых валют», – сказал он.

Судьба рубля решится в Вашингтоне

Между тем в Emerginomics убеждены, что при текущих ценах на «чёрное золото» российская валюта должна стоить дороже. В частности, по мнению основателя этой компании Татьяны Орловой, при нефтяных котировках в пределах 60,00-70,00 руб. за баррель сорта Brent «россиянин» на текущих уровнях к «американцу» выглядит существенно недооцененным.

При этом она предположила, что несмотря на вчерашний разворот, в краткосрочной перспективе ослабление рубля может возобновиться на фоне серьёзных антироссийских санкций со стороны Вашингтона.

«Но если ограничительные меры будут направлены исключительно на представителей власти нашей страны, а не на госдолг РФ, то рубль вновь совершит отскок», – подчеркнула Орлова, предположив, что в конце II квартала пара доллар-рубль будет торговаться по 77,60, а в конце года по 68,10.

Дмитрий Бабин из BCS Express полагает, что в период с апреля по июнь рубль в паре с долларом будет находиться в коридоре 72,50–77,70. Как напомнил он, в начале года наша валюта торговалась ниже своих средних исторических показателей.

«Вторая квартальная четверть года статистически всегда была менее волатильной, и рубль обычно этот период завершает небольшим ростом. В нашем базовом сценарии «россиянин» будет находиться в полугодовом коридоре, границы которого соответствуют уровню 72,50-77,00. Мы не исключаем и кратковременный выход за его пределы. Однако для формирования устойчивого движения необходимые факторы должны обрести силу и долгосрочный характер», – пояснил эксперт.

В свою очередь в Райффайзенбанке уверенны, что возможные санкции США на новые ОФЗ вряд сильно ударят по курсовой динамике.

Как напомнил аналитик этой кредитной организации Станислав Мурашов, все последние сессии на рынке гуляют слухи, что США на днях объявят о новых сокрушительных санкциях против нашей страны. Тем самым, дальнейшая судьбу рубля фактически решится в Вашингтоне.

«Многие считают, что санкции будут тяжёлыми: это либо отключение РФ от системы SWIFT, либо запрет на покупку новых выпусков ОФЗ. Но мы полагаем, что возможный удар по ОФЗ уже в значительной степени учтён в курсе рубля», – отметил он.

Эксперт также напомнил, что немалая роль в падении рубля принадлежит лично главе Белого дома Джо Байдену. Так, Мурашов напомнил, что президент США довольно грубо оскорбил российского лидера Владимира Путина, назвав его убийцей. В пятницу рубль сумел отыграть эти потери, так как СМИ распространили информацию, что Байден пригласит Путина на климатический форум. Немного удалось укрепиться нашей валюте и накануне.

«Но в целом ситуация на валютном рынке из-за этого остаётся напряжённой. Но если указанный риск (санкции против госдолга) всё-таки реализуется, то при нынешних ценах на «чёрное золото» рубль заметно не просядет. Относительно высокий текущий счёт пока при прочих равных выступает фактором поддержки нашей валюты», – резюмировал эксперт.

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