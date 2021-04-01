Лавров констатировал очередное ухудшение отношений с Западом

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о новом витке конфронтации Россией Западом, но при этом выразил надежду, что все стороны понимают связанные с этим риски, сообщает «РИА Новости».

«С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности», – сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

При этом глава внешнеполитического ведомства России добавил: «Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает».

23 марта, находясь с визитом в Китае, Лавров заявил об отсутствии у России отношений с Евросоюзом.

«У нас и Китай - добрый сосед, и Европейский союз тоже наш сосед, и мы были всегда заинтересованы в продвижении наших отношений по всем азимутам. Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались только партнеры отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведёт к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами... С Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», – сказал глава российского МИД.