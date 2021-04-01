Медь дешевеет на статистике из Китая

Цены на медь утром 1 апреля снижаются на слабой статистике из Китая и дорогом долларе, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 9.02 по московскому времени стоимость фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,32% до отметки $3,9657 за фунт (около 0,45 килограмма).

В это же время на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов 31 марта стоимость тонны меди с поставкой через три месяца прибавила в цене 0,14% — до $8785,5, тонна алюминия выросла на 0,85%, до $2212, цинк подорожал на 0,3%, до $2818,5 за тонну.

Инвесторы отреагировали на статистику из Китая, который является крупнейшим потребителем меди в мире. В последнем отчете Минэкономики КНР сообщается, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе китайской экономики за март снизился с 50,9 пункта в феврале до 50,6 пункта. Уточняется, что аналитики ожидали рост до 51,3 пункта.

При этом курс доллара к иене находится у наивысших уровней за год, а к евро иена находится на максимуме с начала ноября прошлого года. Более дорогой доллар делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для инвесторов, владеющих другой валютой.

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