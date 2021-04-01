На Украине оценили переговоры лидеров «нормандской четвёрки» без участия Зеленского

Юлия Мендель – руководить пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского – сделала заявление о состоявшейся конференции лидеров «нормандской четвёрки» без участия главы «самостийной».

По её словам, Киев на самых разных уровнях продолжает переговоры со всеми странами «нормандского формата» и никакие решения в отношении Украины без неё самой не могут и не будут приниматься, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Лидеры других стран могут упоминать и выражать свои позиции по ситуации в том или ином регионе, в той или иной стране, – подчеркнула Мендель. – Офис президента считает, что было бы странно, если бы война на Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где принимает участие Россия».

По ее словам, Киев будет использовать все возможности и площадки для продвижения к миру на востоке страны.

Ранее сообщалось, что 29 пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что в настоящее время идёт согласование видеоконференции лидеров РФ, ФРГ и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

На уточняющий вопрос одного из журналистов, почему в видеоконференции не предполагается участия президента Украины Владимира Зеленского, пресс-секретарь Путина ответил, что речи о мероприятии в формате «нормандской четверки» не идёт.

«Там будет много иных вопросов для обсуждения. Хотя, безусловно, сейчас в подобном формате обсуждения без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно. Так что эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема», – резюмировал Песков.

30 марта разговор между президентом России Владимиром Путиным, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялись в формате видеоконференции.

В ходе переговоров были обсуждены перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС.

Кроме того, состоялся «подробный обмен мнениями» по ситуации на Украине, в ходе которого подтверждена безальтернативность минского «Комплекса мер» 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране.