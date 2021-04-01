Нефть коррекционно дорожает в ожидании решений ОПЕК+

Утром 1 апреля мировые цены на нефть растут после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Участники рынка наблюдают за ситуацией, которая складывается вокруг совещания ОПЕК+ по параметрам сделки на май.

По состоянию на 8.17 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на июнь выросла на 0,51%, достигнув отметки $63,06. Стоимость майских фьючерсов на WTI выросла на 0,61% — до $59,52 за баррель. Накануне, 31 марта снижение котировок достигало 2%.

Волатильность нефти днем ранее объясняется ожиданиями рынков по сделке ОПЕК+, а также коррекцией. В среду прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое завершилось без рекомендаций по дальнейшей политике альянса, что продолжает держать трейдеров в напряжении.

Сегодня пройдет заседание всех глав делегаций ОПЕК+, на котором, как ожидается, будут обсуждаться сделки по сокращению добычи нефти на май с учетом продолжающегося распространения коронавируса в Европе и вызванных на этом фоне опасениях за спрос.

