Неопознанная подводная лодка могла повредить «Северный поток 2»

Андрей Минин – директор филиала Nord Stream 2 AG, который является оператором «Северного потока – 2», – заявил, что неопознанная подводная лодка могла повредить судно «Фортуна» и сам газопровод.

По его словам, 28 марта в охранной зоне трубоукладочного судна «Фортуны» на удалении менее одной мили появилась неопознанная подлодка в надводном положении, передаёт агентство «Интерфакс».

«С учётом того, что якорные линии «Фортуны» располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования баржи и привести к аварийному повреждению самого трубопровода», – подчеркнул Минин.

Кроме того, в компании заявили, что провокационные действия военных кораблей и самолётов, а также гражданских судов зарубежных государств, которые нарушают охранную зону строительства «Северного потока – 2», и не отвечающих на запросы и приближающихся на опасное расстояние к трубоукладочной барже, являются безответственными и недопустимыми.

«Они создают реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций с непредсказуемыми последствиями», – отметили в Nord Stream 2 AG.

При этом Минин напомнил и более опасные инциденты. Так, 22 февраля при трубоукладке к югу от датского острова Борнхольм с южного направления в охранную зону работ вошло польское рыболовное судно SWI-106.

Неоднократные попытки установить с ним радиосвязь успехом не увенчались. Из-за чего судно снабжения «Владислав Стрижев» было вынуждено выйти на курс оттеснения, в результате чего SWI-106 произвело навал на «Владислав Стрижев».

После случившегося капитан рыболовного судна вышел на связь и признал свою вину. Через российское консульство в ФРГ по данному инциденту был заявлен морской протест.

Напомним, «Северный поток — 2» – газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Объем инвестиций в проект оценивается примерно в 8,5 млрд. долл. Оператором газопровода выступает принадлежащий «Газпрому» Nord Stream 2 AG.

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