Объявлены имена лауреатов XVI Премии «Финансовая элита России 2020»

Всего было вручено более 30 наград в номинациях «Гран-при», «Надежность», «Динамика развития», а также в индивидуальных, специальных и персональных номинациях за результаты работы и проекты лидеров финансовой отрасли.

Лауреатами премии по итогам 2020 года в десяти подгруппах, охватывающих различные отраслевые сегменты, стали самые успешные, стратегически эффективные и современные предприятия российского финансового рынка. Пандемия коронавируса, являющаяся по-прежнему актуальной повесткой на протяжении уже более года, повлияла и на оценку итогов работы российского финансового сектора. Среди победителей премии банки и компании, которые смогли в условиях мирового финансового кризиса показать блестящие результаты работы вопреки сложным и неоднозначным условиям. Наградами были особенно отмечены социальная ответственность лауреатов и их всесторонняя поддержка клиентов в этот критический момент, а также оперативный и качественный перевод в онлайн ключевых бизнес-процессов.

Награды вручали на ставшей уже традиционной площадке премии в Культурном центре МИД России. Среди гостей церемонии первые лица и руководители ключевых подразделений банков, страховых компаний, управляющих, инвестиционных, брокерских, лизинговых, компаний, НПФ, МФО, члены Оргкомитета премии и СМИ. Вели церемонию вручения премии Александра Суворова и Юрий Богданов, ведущие телеканала «Россия 24».

Представители Экспертного и Попечительского советов премии, а также авторитетные персоны российского делового сообщества вручали награды победителям. Среди них вице-президент Ассоциации банков России А.А. Войлуков, Вице-Президент ВСС В.В. Дубровин, Помощник председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку, главный редактор портала Finversia.ru Я.А. Арт, Генеральный директор НРА А.В. Розенцвет, Генеральный директор Аналитического центра «БизнесДром», Председатель комитета по финансовым рынкам «ОПОРА РОССИИ» П.А. Самиев, Генеральный директор агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» К.А. Лукашук, Заместитель директора по развитию АРФГ Е.С. Лазарева, Директор Национальной Ассоциации специалистов финансового планирования А.В. Паранич, Издатель и Генеральный директор журнала «Банковское обозрение» Д.А. Равкин, Председатель Совета директоров Национальной Инвестиционной Платформы С.А. Безделов, Директор СРО «МиР», директор РМЦ, вице-президент НАУМИР Е.С. Стратьева.

Открыл церемонию вручения наград Помощник председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку, Главный редактор информационного портала Finversia.ru Ян Арт. В своем вступительном слове он сказал: «В этом году премии исполнилось шестнадцать лет, и я могу сказать, что в течение этого периода финансовый рынок трансформировался во что-то более социальное, учитывающее настоящие потребности людей. За это время получилось сделать не все, но многое. Именно вирусный кризис внес окончательные изменения в наш рынок. Он придал ему значительный импульс и заставил обратится к самым насущным нуждам людей. Все наносное и внешнее окончательно уходит, уступая место настоящей работе не благодаря, а вопреки. Лозунг премии «Настало время для настоящих лидеров!» сейчас полностью соответствует моменту дня».

Павел Самиев, Генеральный директор Аналитического центра «БизнесДром», Председатель комитета по финансовым рынкам «ОПОРА РОССИИ» перед награждением лауреатов в подгруппах «Страховые компании» и «Страхование жизни» отметил: «Конечно, сейчас полным ходом идет цифровизация, и очень многие процессы уходят в онлайн, но не будем забывать, что за все этим стоят люди. Мы будем вручать награды тем, кто занимается развитием страховой отрасли, двигает ее вперед».

Лауреаты премии 2020 года в подгруппе «Персональные номинации»:

Жаркова Татьяна Александровна, генеральный директор Ассоциации Финтех – «За значимый вклад в развитие финансовых технологий в России»

Мальковская Мария Александровна, генеральный директор СК УРАЛСИБ Страхование и УРАЛСИБ Жизнь – «За вклад в трансформацию корпоративной культуры в России»

Лауреаты премии 2020 года в подгруппе «Банки»:

ПАО «Совкомбанк» – «Банковская карта года»

АО «ОТП Банк» – «Банк года в сфере потребительского кредитования»

ПАО «АК БАРС» БАНК – «Банк года в сфере кредитования малого и среднего бизнеса»

ПАО Банк ЗЕНИТ – «Банк года в сфере автокредитования»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – «Банк года для ВЭД»

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) – «Старт года в сегменте сервисов для инвесторов»

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) – «Цифровые инновации в сервисах сегмента B2B»

ПАО Банк ЗЕНИТ – «Пресс-служба года в банковской сфере»

Лауреаты премии 2020 года в подгруппе «Страховые компании»:

ООО СК «Сбербанк страхование» – «Гран-при: страховая компания года»

«Совкомбанк страхование» (АО) – «Динамика развития»

САО «ВСК» – «Страховая компания года в сфере автострахования»

АО «МАКС» – «За многолетнюю безупречную репутацию»

Лауреаты премии 2020 года в подгруппе «Страхование жизни»:

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» – «Гран-при: компания года в сфере страхования жизни»

ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» – «Гран-при: компания года по накопительному страхованию жизни (НСЖ)»

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» – «Финансовая устойчивость и надежность»

ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» – «За социально значимые продукты в страховании жизни»

АО «СК Совкомбанк Жизнь» – «За высокое качество сервиса и признание клиентов»

ООО СК БКС Страхование жизни – «Команда года в инвестиционном и накопительном страховании»

Лауреаты премии 2020 года в подгруппе «Управляющие Компании»:

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» – «Гран-при: управляющая компания года»

ООО УК «Альфа-Капитал» – «Надежность»

ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» – «Динамика развития»

АО «Сбер Управление Активами» – «Цифровой инвестиционный сервис года»

Лауреаты премии 2020 года в подгруппе «Инвестиционные и брокерские компании»:

АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» – «Брокерская компания года»

АО «ИК «Ай Ти Инвест» – «Партнер года для банков среди инвестиционных компаний»

Лауреаты премии 2020 года в подгруппе « Негосударственные пенсионные фонды»

АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд – «За развитие продукта «Негосударственное пенсионное обеспечение»

АО «НПФ Сбербанка» – «Цифровая трансформация года на пенсионном рынке»

АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд – «НПФ года в сфере развития технологий и инновационных проектов»

Лауреаты премии 2020 года в подгруппе «Лизинговые компании»:

АО «Газпромбанк Лизинг» – «Гран-при: лизинговая компания года»

Группа компаний Альфа-Лизинг – «Компания года в сфере автолизинга»

Лауреаты премии 2020 года в подгруппе « Микрофинансовые организации»:

ООО МКК «СимплФинанс» – «Микрофинансовая компания года в сфере поддержки МСБ»

Лауреаты премии 2020 года в подгруппе « Эмитенты»:

ПАО УК «Голдман Групп» – «Эмитент реального сектора на облигационном рынке»

Премия «Финансовая элита России» сопровождается широкой информационной поддержкой в ведущих деловых печатных и интернет-СМИ, а также в изданиях финансового сектора. Ежегодно рекламно-информационную поддержку премии оказывают порядка 50 отраслевых и профильных СМИ, ассоциаций и ведомств.

Аналитический центр «БизнесДром» – Аналитический партнер премии.

Справка:

Объединенная итоговая премия в области финансов «Финансовая элита России» вручается ежегодно с 2005 года и является авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональной компетентности лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, в пенсионной сфере, в сфере лизинга, факторинга, микрофинансирования, аудиторских и консалтинговых услуг. В 2019 году премия отметила 15-летний юбилей.

Контакты: (495) 128-0240 www.finelita.ru press@finelita.ru #финэлита