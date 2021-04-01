ОПЕК+ увеличивает добычу нефти на миллион баррелей

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 1,15 млн баррелей в сутки, сообщает РБК. Увеличение пройдет в три этапа: по 350 тыс. баррелей в мае и июне и еще на 450 тыс. в июле, сообщило Минэнерго Казахстана.

По данным Bloomberg, большинство министров стран-участников ОПЕК+ высказались за сохранение текущих ограничений по добыче нефти на май-июнь 2021 года. Однако за увеличения производства на 350 тыс. баррелей уже в мае и июне выступала Саудовская Аравия и страны картеля пошли ей навстречу.

4 марта страны-участники ОПЕК+ приняли решение не повышать нефтедобычу в апреле и сохранить ее на уровне марта текущего года. Для России и Казахстана сделали исключение, разрешив им добывать на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки больше, чем в предыдущем месяце.

После продления соглашения об ограничении добычи майские фьючерсы нефти марки Brent преодолели отметку в 70 долларов США за баррель. Однако после начала третьей волны заболеваемости коронавирусом в Европе стоимость Brent вернулась к диапазону 62-65 долларов за баррель.

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