ПИК запускает ипотечную программу без первоначального взноса и отложенных платежей

Российская девелоперская и строительная компания ПИК и Абсолют Банк запускают совместную ипотечную программу без первоначального взноса и отложенных платежей.

Программа будет действовать проектах ПИК для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тюмени и Екатеринбурга, передаёт Rambler News.

Уже известно, что новая ипотечная программа разработана не только для тех, кто мечтает о приобретении собственного жилья, но и для тех покупателей клиентов, кто ранее откладывал покупку второй квартиры из-за необходимости первоначального взноса.

Отмечается, что при сумме кредита до 10 млн руб. ставка в первый год обслуживания составит 6,1% годовых, далее – 8,1% годовых. Очень важно, что дополнительные платежи и обязательства отсутствуют, а сама сумма ипотечного кредита будет разбита на равные платежи в течение всего срока выплаты займа.

Ранее сообщалось, что акции строительной компании «ПИК» в конце марта регулярно выходили в лидеры торгов на Мосбирже. При этом компания опубликовала отчётность по итогам 2020 года по МСФО. За год выручка выросла на 35,5% до 380 млрд рублей.

Чистая прибыль за отчётный период увеличилась на 91,7% до 86,5 млрд рублей. По мнению аналитиков «Финам», прошедший год для застройщиков оказался крайне удачным благодаря действию программы льготной ипотеки и желанию россиян сохранить свои сбережения в период «коронакризиса» и приобрести жилье.

Хорошие результаты дают надежду трейдерам на высокие дивиденды по итогам года. В 2019 году общий размер выплат составил почти 15 млрд рублей или 30% от чистой прибыли.

