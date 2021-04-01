Премьера спектакля «Авиатор»

Проза Евгения Водолазкина — литературная сенсация последнего десятилетия. Доктор филологии, специалист по русскому средневековью, Водолазкин — настоящий писатель-философ, чьи книги посвящены осмыслению сложнейших философских категорий, прежде всего, категории времени. Проза Водолазкина содержит глубочайшие духовные и этические смыслы. Модному в наши дни постмодернистскому цинизму он противопоставляет нравственность и духовность — но без всякого назидания и пафоса. Водолазкин ироничен, его тексты полны юмора, его герои - живые узнаваемые люди даже тогда, когда они живут в Древней Руси. В рейтинге лучших русских писателей, опубликованном изданием Russia Beyond the Headlines, Евгений Водолазкин занял первое место среди ныне живущих авторов.

Роман «Авиатор» написан в 2016 году. Инсценировка создана театром ШСП при участии Антона Ткаченко и Михаила Арсланьяна. Постановка «Школы современной пьесы» станет первым воплощением этого сочинения на театральной сцене.

«Авиатор» — это размышление о взаимоотношениях человека и истории. Герой постановки — Иннокентий Платонов — однажды просыпается на больничной койке, и понимает, что не помнит о себе ровным счетом ничего. Он медленно вспоминает свое прошлое.

Воспоминания столетней давности приходят к нему не линейно, а фрагментами из разных периодов жизни. Это коллаж, в котором перемешаны Петербург начала ХХ века, дачное детство в Алуште, гимназия и первая любовь, революция 1917-го, влюбленность в авиацию. Моменты счастья переплетаются с невыносимыми страданиями, любовь с уродливым бытом, дружба с предательством, возмездие с падением. Одновременное сосуществование диаметрально противоположных событий и чувств на «карте» одной̆ человеческой̆ жизни, создает ощущение ирреальности происходящего.

Такое видение прошлого похоже на взгляд авиатора обозревающего пейзаж с высоты птичьего полета. Он и отстранённый̆ наблюдатель, и участник процесса. Платонов мучительно осмысляет свое место и роль в событиях прошлого и через воспоминания пытается понять себя настоящего.

Спектакль готовила команда молодых постановщиков - режиссер Алина Кушим, недавняя выпускница мастерской Иосифа Райхельгауза и сценограф Александра Дашевская, выпускница мастерской Дмитрия Крымова.

Алина Кушим, режиссер: «Главный̆ герой спектакля - метафора современного русского общества и каждого отдельного человека в нем. Все мы, подобно Платонову, стараемся осмыслить события истории нашей̆ страны и понять свое отношение к ним. Ведь без этого мы не можем разобраться в себе и увидеть путь, по которому нам нужно идти вперед».

Александра Дашевская, художник: «Пространственное решение спектакля продиктовано историческим обликом зала «Эрмитаж» театра ШСП. Мы решили интегрировать декорацию в старинные интерьеры чтобы зритель мог целиком погрузиться в атмосферу воспоминаний героя, в эпоху начала ХХ века, в которой он жил перед тем, как впал в фантастический многолетний летаргический сон».

Среда, созданная художником Александрой Дашевской, не статична. Она трансформируется от разрозненных, невнятных, зыбких обрывков, не складывающихся поначалу в единое целое, и приходит к гармонии и блеску той реальности, которую он утратил.

В спектакле заняты артисты: Алексей Гнилицкий, Владимир Шульга, Александр Овчинников, Кирилл Снегирев, Джульетта Геринг, Екатерина Лисицына, Мария Раевская.