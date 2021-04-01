Прогноз погоды: апрель немало удивит температурными качелями

На смену очень капризному и непредсказуемому марту пришёл календарный апрель – любимый для многих россиян. Апрель – середина весны, и как бы мы ни прожили его, он приближает нас к лету. Впрочем, как предупреждают синоптики, спокойной, размеренной метеорологической обстановки нам ждать пока не приходится.

Согласно прогнозам специалистов, апрель немало удивит – нас ждут уже привычные всем температурные качели, затяжные дожди, а местами снег и неожиданно возвращение в климатическую зиму.

Погода в апреле в Москве. Точный прогноз синоптиков

Так, в Москве апрель начинается с пасмурной погоды, неприятных дождей, но с повышением температурного фона до плюс 9 днём, местами воздух и вовсе прогревался сегодня до плюс 11-12. Атмосферное давление в середине дня составляла 745 мм рт. ст. – почти норма. Казалось бы, вот она настоящая весна. А дождь? Ну куда же без него.

Правда, уже в пятницу всё в очередной раз перевернётся с ног на голову. По прогнозу синоптиков, станет заметно прохладнее. И если днём ещё будет плюс 4-5, то после полуночи подморозит до минус 1. Кроме того, завтра столицу прилично зальёт осадками. Ожидается, что на регион обрушится не менее 30% месячной нормы осадков. А вспоминая про ночные заморозки – утром в субботу ждём гололедицу.

При этом в выходные осадки прекратятся, да и температурный фон стабилизируется около плюс 6 в светлое время суток и от нуля до минус 2 – после полуночи.

В период с 5 по 10 апреля в Москве и Подмосковье прогнозируется переменная облачность, местами возможны небольшие осадки, зато воздух будет прогреваться до плюс 10. В субботу, 10 апреля и в воскресенье, 11 апреля ожидаются обильные и продолжительные ливни, а также сильный ветер, который при плюс 8-9 создаст ощущение нулевого температурного фона.

Во второй половине второго месяца календарной весны 2021 синоптики прогнозируют плюс 9-11 и всё те же неприятные затяжные дожди. А вот солнечных дней почти не будет, по крайней мере, до 20-х чисел.

Однако в последние дни апреля возможно всё-таки станет теплее. По прогнозу синоптиков, воздух прогреется до плюс 14-17. А вот осадки, местами сильные всё равно продолжат периодически портить настроение москвичам и гостям столицы.

Прогноз погоды на апрель в Санкт-Петербурге

Немало удивит начавшийся апрель также жителей Санкт-Петербурга. Привычных к любым климатическим катаклизмам местных жителей в очередной раз ожидают неприятные сюрпризы в виде холодных дождей, очень пасмурной погоды и сильного ветра северного направления.

Так, до воскресенья, 4 апреля включительно ожидаются небольшие осадки, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В ночные часы возможны заморозки до минус 1. В светлое время суток синоптики обещают плюс 3-5.

Начиная со следующей недели погода резко поменяется. Несмотря на то, что по-прежнему будет очень пасмурно, осадков прекратятся, а воздух прогреется до плюс 10-12. Впрочем, по ощущениям всё равно будет казаться значительно прохладнее. Всему виной неприятный ветер с Невы.

В дальнейшем в городе на Неве начнутся классические качели – столбики термометров будет стремительно подниматься к плюс 10-11 и также быстро падать почти к нулю градусов. После полуночи возможны заморозки. Ближе к следующим выходным в СПб и Ленинградской области вновь зарядят дожди, которые местами будут переходить в мокрый снег.

К 20 апреля ситуация в Северной столице немного стабилизируется. Впрочем, и здесь местных жителей ждёт немало удивительного. В частности, столкновение холодных и тёплых воздушных масс спровоцирует первые в этом сезоне раскатится грозы, а по области возможные даже ураганы.

Погода в Сибири. Синоптики предупредили о сложной климатической обстановке

По прогнозу синоптиков, сложная обстановка в апреле ожидает регионы Сибири – здесь почти повсеместно будет дефицит солнца, сильный ветер, осадки и перепады температурного фона.

При этом начался месяц вполне себе даже комфортно. Так, в Томской и Омской областях до середины следующей недели будет плюс 4-7, местами ожидаются осадки, но в целом для этих регионов погодная обстановка приличная.

А вот в дальнейшем всё будет становиться только хуже. А ближе к середине месяца в Сибири резко похолодает. Например, в Красноярском крае, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, после полуночи на градусниках будет минус 2-3. Зато в период с 17 по 15 апреля температурный маятник качнётся в сторону потепления - из-за туч выглянет солнце, а градусники покажут плюс 12-14.

Впрочем, в 20-х числах погода вновь развернётся, пойдут дожди, местами снег, по ночам воздух станет остывать до нуля градусов.

Ещё холоднее будет на Таймыре. Вот здесь апрель действительно немало удивит – до конца второго месяца весны в ночные часы столбики термометров будут опускаться до минус 12-15.

Более комфортно в апреле ожидается в Новосибирской области. Здесь почти весь месяц при сильной облачности градусники станут показывать плюс 5-7, а в конце апреля – 13-15 градусов тепла.

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