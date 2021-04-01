Российское правительство сделает доступным для бизнеса единый налоговый платёж

Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе сегодняшнего заседания Кабмина предложил дать бизнесу возможность вносить единые налоговые платежи, как это уже могут делать физические лица.

Как пояснил премьер-министр, правительство упрощает порядок уплаты налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса. Таким образом, теперь для всех организаций и индивидуальных предпринимателей статен доступен единый налоговый платёж, передаёт ТАСС.

«Юридические лица смогут одним платёжным поручением оплатить не только налоги или недоимки по ним, но и совершить авансовые платежи, гасить образовавшиеся задолженности по пеням и штрафам. При этом Федеральная налоговая служба сама сделает все зачисления», – резюмировал Мишустин, напомнив, что физические лица этим успешно пользуются уже более 2-х лет.

