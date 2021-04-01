Росстат и Москва вместе повысят качество данных по статистике для международных рейтингов

Росстат и правительство Москвы объединят усилия для повышения качества статистической информации в целях объективного представления России и Москвы в международных рейтингах. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

«Мы регулярно сталкиваемся со случаями, когда позиции России в международных рейтингах не соответствуют реальному положению дел. Причина в том, что многие международные организации и рейтинговые агентства используют неофициальные источники информации, экспертные оценки, устаревшие данные. Мы должны проанализировать, на каких данных рассчитываются показатели, исследовать всю цепочку от начала и до конца, сравнить с имеющейся у нас информацией, и в случае необходимости указать на неточности», - заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков на первом заседании межведомственной рабочей группы по международным сопоставлениям и рейтингам.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов сообщил, что из 49 рейтингов, опубликованных в 2020 году, Москва улучшила и сохранила высокие позиции в 25 рейтингах, а также заняла высокие места в 4 из 7 рейтингов, вышедших впервые. Вместе с тем, в ряде авторитетных международных рейтингов корректность оценки Москвы вызывает сомнения поскольку некоторые рейтинги могут использовать недействительные данные, которые возникают из-за разницы в методиках расчета показателей.

«Главная задача - работать с такими базами данных, чтобы информация о Москве и России в целом, содержащаяся в них, была актуальна и корректна. Наша цель – это корректное и объективное представление Москвы в рейтингах. Высокие позиции в них способствуют формированию положительного образа Москвы как безопасного, прогрессивного и привлекательного города для туризма, проживания и инвестиций. Авторитетные рейтинги дают возможность сравнивать динамику развития города с крупнейшими мегаполисами мира и при необходимости корректировать планы развития», - подчеркнул Кирилл Пуртов.

Анализ методик составления более 80 значимых международных рейтингов городов, проведенный Аналитическим центром Москвы, показал, что на страновые показатели приходится около трети всех показателей, по которым оцениваются города. Именно поэтому правительство Москвы нацелено на совместную работу с Росстатом, Минэкономразвития и другими органами власти для обеспечения корректного и объективного представления России и Москвы в международных рейтингах, повышения доступности и качества статистических данных и другой информации о столице и стране в целом на международном уровне, отметил министр.

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