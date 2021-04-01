Курс доллара: рубль ждет важное событие

Торги четверга начались для нацвалюты с отметок 75,69 рубля за доллар и 88,78 рубля за евро, и к пяти часам за доллар и евро давали уже 76.23 рубля и 89,55 рубля соответственно.

Доллар особых движений не продемонстрировал, с 93,24 пункта по DXY откатившись до 93,2 пункта

«Нефтяной драйвер может временно выбыть из обоймы факторов поддержки рубля, что особенно важно на фоне постоянной пикировки стран Запада с Россией. Курс рубля вчера приближался к 75 за доллар, но нефть подвела. В итоге день закрыт нейтрально, а девальвационная планка в 76 по паре USD/RUB сохраняет свою актуальность.

Сейчас рублю явно не хватает мотивации роста. С одной стороны, фундаментальные оценки макропоказателей страны предполагают более высокие уровни отечественной валюты, а с другой — давит санкционный фактор»,- комментирует ситуацию аналитик БКС Михаил Зельцер.

Участники рынка ждут в четверг итогов заседания ОПЕК+, на котором, вероятно, будут сохранены ограничения на добычу нефти, что может привести к росту нефтяных котировок, отмечает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Это поддержит рубль, позволив ему игнорировать потенциальное глобальное укрепление доллара, и курс может вернуться к уровню 75,5 рубля за доллар", — оценил он.

Аналитики Универ Капитал полагают, что в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 75,5-76,5 в паре с долларом и на уровне 88,5-89,5 в паре с европейской валютой.

До конца недели доллар вряд ли решится на пробой стратегических уровней сопротивления в районе 77-77,5 рубля, считает Юлия Афанасьева из ГК "Финам". "Пока рано делать большие ставки на продолжение агрессивного роста валюты США к рублю. Пока вероятнее его движение в диапазоне 72,5-77 рублей", — прогнозирует она.

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